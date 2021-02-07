Kıbrıs Ada Kışı dizisinin adı Bir Zamanlar Kıbrıs oldu! Serkan Çayoğlu ekranlara bomba gibi dönüyor!

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine geri sayım başladı. TRT 1 bu sezon birbirinden iddialı diziler ile reyting rekoru kırmaya devam ediyor. Yeni başlayacak olan Bir Zamanlar Kıbrıs diziside konusu ve oyuncu kadrosu ile şimdiden merak uyandırıp dikkat çekmeyi başardı. Peki Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncu kadrosunda hangi ünlü isimler yer alıyor? Dizinin konusu nedir? İşte diziye ait tüm merak edilenler.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekimlerine başlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başlanan çekimler hızla devam ederek yakın zamanda ekranlara gelmesi planlanıyor. 1960 ve 1980 'li yıllar arasında Kıbrıs'ta neler yaşandığını ve özgürlük mücadelelerini konu alan dizinin senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Hakan İnal oturuyor. Yapımcılığını MFC yapım adına Erol Avcı üstleniyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncu kadrosunda ise; Serkan Çayoğlu, Ahmet Kural, Pelin Karahan, Devrim Saltoğlu, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın, Hasan Küçükçetin, Miray Akay, Deniz Baytaş, Ahmet Sömers, Hakan Güner, Nebil Sayın, Emre Törün ve Bade Arazlı gibi pek çok başarılı isim yer alıyor. Dizide Ahmet Kural , sakız tüccarı Kemal Dereli karakterini canladıracak. Eşi İnci rolüne ise güzel oyuncu Pelin Karahan can verecek. Türkiye'den adaya gizli görevle gelen Ankaralı karakterini Serkan Çayoğlu canlandırırken nişanlısını ise Gülper Özdemir canlandıracak. Rum komutan Samson rolünü Tayanç Ayaydın tarafından hayat verilirken Kıbrıs Türk Lideri Rauf Denktaş’a da Devrim Saltoğlu hayat verecek. Yaşam mücadeleleri, aşklar, ayrılıklar, hüsranlar ve düşmanlıklar gibi olaylarla izleyici karşısına çıkacak . TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan dizi toplam 26 bölümden oluşacak . Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yayın tarihi ise henüz netleşmedi fakat yakın bir tarihte yayınlanacağı dizinin yapım ekibi tarafından duyuruldu. Dizi ile ilgi yeni gelişmeler oldukça paylaşmaya devam edeceğiz.

