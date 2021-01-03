Keşke Eski Haliyle Kalsaydı! Sihirli Annem Hakkında Kim Hangi Yorumları Yaptı?

Dizinin Yeni Versiyonu İyi Mi? Kötü Mü?

Sihirli Annem dizisinin yeni kadro ile tekrar çekileceği geçtiğimiz yılın en çok konuşulan konularından biri olmuştu. Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Sihirli Annem dizisi, günümüzde yirmi yaşlarında olan herkesin net olarak hatırladığı ve zamanında çok sevilen bir dizidir. Dizinin yeni versiyonunun Acun Ilıcalı tarafından eski kadro yerine yeni oyuncular ile birlikte çekileceğinin açıklanması büyük yankı uyandırmıştı. Hazırlık süresinden itibaren yeni bölümlerin nasıl olacağının merak edildiği dizi için hangi yorumlar yapıldı? Dizinin yeni versiyonu Exxen isimli dijitan platformda yayımlanıyor. Dizinin hazırlık sürecinde eski oyuncuların yapılan açıklamalar hakkında kırgın olduklarını belirten söylemlerde bulunmuştu. Peki dzinin yeni versiyonu için neler söylendi?

Exxen isimli dizi ve film dijital platformunda yayım hayatına geçen dizi için olumlu ve olumsuz çok sayısa yapılan yorumlar mevcut. Sihirli Annem’in ilk yayınlandığı tarih üzerinden uzun yıllar geçmişti. Yeni düzenleme ile izleyiciler ile buluşan dizi için ise ne çok iyi denilebilecek kadar etkileyici olduğu ne de kötü denilebilecek şekilde olduğu yazıdı. Dizinin yeni versiyonu için orta karak yorumları yapıldı. Dizinin eski izleyicileri yeni versiyonuna baktığında eskiye özlem duydu. Yeni kadroya başarılar dilenirken eski bölümler için ise o halinin özlenildiği ve yeni halinin eskisi kadar tatmin edici olmadığı yorumlarında bulunuldu.

Eski kadro ile olan versiyonunun izleyicileri eski hali ile kalsaydı keşke yorumlarını yaptı ve eski günleri hatırladı. Diziye gelen kötü yorumların yanı sıra iyi yorumlarda da bulunuldu. Yeni yılda Sihirli Annem izlemenin bu yıl hakkında iyi şeyler görüleceği için bir işaret olduğunu belirttiler. Eski versiyonunun hayranı olan seyirciler ise dizinin eskisi kadar tatmin etmediğini eski yapımın özlendiğini söylediler. Dizinin yeni çekilen kadrosunda bulunan isimler ise şu şekilde: Açelya Topaloğlu Betüş, Emre Altuğ Sadık rolünü oynuyor. Nergis Kumbasar, Hande Katipoğlu, Lale Başar gibi isimler de dizide.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021, 21:44