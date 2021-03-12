Kerem Bürsin’e Bay J Laf Çarpıttı! Sosyal Medya Oyuncuya Destek Çıktı

Türkiye'nin en prestijli öğrenci ödülleri olarak bilinen 2020 Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları ödül töreni gerçekleşti. Bu yıl 19.’su gerçekleşen ve Yıldız İşletme Kulübü tarafından düzenlenen ödül töreni Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Törenin sunuculuğu ise Bay J tarafından yapıldı. Sunucu, Kerem Bürsin hakkında espri ile karışık bir eleştiride bulundu ve Bay J’nin bu ifadeleri sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Kerem Bürsin, 2020 senesinin “En Beğenilen Erkek Oyuncusu” ödülünü aldı. Sunucu Bay J, ödül alan Kerem Bürsin ile ilgili bir espri yapmak istedi ancak sosyal medyadan gelen büyük tepkilerin hedefi oldu.

2020 senesinin en beğenilen erkek oyuncusu seçilen Kerem Bürsin hakkında Bay J, Kerem'in de söylediği gibi bu yılın kimse için kolay geçmediğini, sanatçılar için oldukça zor bir yıl olduğu sözlerine yer verdi. Bay J, herkesin evinden çalıştığını ve ya okuyup öğrettiğini ancak oyuncuların sette çalışma hayatlarını sürdürdüğünü ifade ederken geçtiğimiz yılın ücreti olarak ise 120 bin TL ile çalışmaya devam ettiklerini ve bu yüzden gözlerinizin dolabileceğini anlattı. Törende sonucu olan Bay J tarafından Kerem Bürsin’e söylenen espriyle karışık eleştiri ifadeleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sunucu, sözlerini Kerem helal olsun, lütfen beni yanlış anlama şeklinde tamamladı.

Birsen Altuntaş sosyal medyadan gelen destek mesajlarına katıldı ve oyuncu Kerem Bürsin’e yapılan saygısızca davranışı kınadığını açıklayan bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada bu sözlerin gündem olması ardından ise oyuncunun hayranları büyük bir kitle oluşturdu ve 500 binin üzerinde paylaşım gerçekleşti. İzleyici, ünlü oyuncu Kerem Bürsin’i savundu ve ona karşı bir saygısızlık yapıldığını ifade eden mesajlar gönderildi. Proud of Kerem Bürsin etiketi açılıp çok sayıda mesajlar gönderildi. Açılan etiket kısa süre içerisinde 500'ün üzerinde gönderi aldı ve gündemin ilk sırasında yer buldu.

Bazı izleyici grubu ise yapılan bu davranışın çekememezlik olduğunu açıklayan paylaşımlar gerçekleştirdi. Başarılı oyuncu Kerem Bürsin'in hayranları yaptıkları paylaşımlarda oyuncunun hak ettiği ücreti kazandığını ve bunu tartışmanın gereksiz olduğuna yönelik mesajlar yazdı.

Ödül alan Kerem Bürsin ise bu ödüle layık görüldüğü için çok teşekkür ettiğini ve çok onurlandığını söyledi. Herkes için zor bir sene olduğunu açıklayan Bürsin, gelecek yılların daha güzel olmasını umduğunu ve güzel günlerin kapıda bizleri beklemesine istediğini ifade etti.