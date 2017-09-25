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Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya'dan 'Fi' süprizi !

Fi dizisindeki cesur sahnaleriyle gündeme gelen sevilen oyuncu Serenay Sarıkaya sevgilisi Kerem Bürsin'ide dizide oynaması için ikna etmeye çalışıyormuş.

25 Eylül 2017 Pazartesi 10:08
Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya'dan 'Fi' süprizi !

'Fi'nin yıldızı Serenay Sarıkaya, yeni sezonda konuk oyuncu olması için sevgilisi Kerem Bürsin'i ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Puhu TV'de yayınlanan 'Fi' dizisinin 'Duru'su Serenay Sarıkaya, iki yıldır meslektaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşıyor.

KEREM'İN TEKLİFE NE DİYECEĞİ MERAK KONUSU OLDU

Posta Gazetesi'nin haberine göre; yeni sezon çekimleri başlayan dizide bu sezon sevgilisinin de rol almasını isteyen güzel oyuncu, Kerem Bürsin'i ikna etmeye uğraşıyor. Kerem Bürsin'in, konuk oyuncu olarak dizide rol alıp almayacağı merak ediliyor.

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