Kerem Bursin ve Hande Erçel sevgili mi? Sen Çal Kapımı setinde sürpriz!

Yılın aşk sürprizi bir türlü patlamıyor ancak herkes biliyor Hande Erçel ve Kerem Bursin sevgili! Bugün magazinde ayrı ayrı yakalanan ve bu soruya yanıt vermeyen ikilinin artık gizleme kararı kalmadı. Hem Hande Erçel hem Kerem Bursin birbirine deli gibi aşık!

Sete el ele geliyorlar!

Set çalışanlarından gelen bilgiye göre, Magazinciler yakalamak istiyorsa sete gelsin açıklaması yaptı. Kerem Bursin ve Hande Erçel sete el ele geldikleri öğrenildi. Özellikle 1.5 saat süren öpüşme sahnesinde birbirine kendini kaptıran ikili neredeyse 3 aydır aşk yaşıyor. Ancak hem Kerem Bursin hem Hande Erçel eski sevgilileri ve diziye zarar gelmemesi nedeniyle bu aşkı gizleme kararı almış. Ancak arıtk gizlenecek birşey kalmadığı kararına varmışlar!

Artık saklamıyorlar!

Kerem Bursin ve Hande Erçel'in yakın çevresinden de bu aşka onay geldi. Hem Hande erçel hem Kerem Bursin yeni aşklarında çok mutlu oldukları ve evlenmeyi bile düşündükleri sızdı. Kerem Bursin ve Hande Erçel aşkı evliliğe yürürse kimse şaşırmasın.