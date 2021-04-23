Kerem Bürsin ve Hande Erçel Aşk Mı Yaşıyor? İşte Yanıtı

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı sezon finali yapma kararı alarak hayranlarını şaşırtmıştı. Haziran ayında yeniden ekranlarda olacağı öğrenilen dizinin çekimlerine ara verilmiş ve oyuncular bu süreçte tatile çıkmıştı. Kerem Bürsin ve Hande Erçel ikilisi de diziden sonra bir yere gitmiş ve orada hayranlarının kadrajına yakalanmıştı.

Sen Çal Kapımı isimli televizyon dizisi projesinin hayranları çiftin görüntülerini sosyal medyada görmüş ve ikili arasında bir aşk olabileceği ihtimali gündeme gelmişti. Partnerlerin verdikleri röportajlarda da sık sık bu iddiaları yalanlaması da dikkatleri çeken bir gelişme iken son olarak ikilinin beraber Maldivler'e gitmesi kafaları karıştıran bir olay olmuştu. Türk magazin medyasında Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikilisinin aşk yaşadığına dair haberler yapılırken ünlü oyunculardan henüz bir açıklama daha gelmedi.

Bu soru sorulduğu zaman Erçel ve Bürsin durum hakkında çok farklı cevaplar verirken ikilinin bu iddiaları resmen doğrulaması hayranların kafasını daha çok karıştırıyordu. İki ünlü oyuncunun sevenleri bu aşk bilmecesini çözmek için uğraşlar verirken gerçekler ise ortaya çıkmak için bekliyor.

Muhabirlerin yönelttikleri soruları yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin farklı bir şey anlatırken çiftin fotoğrafları da daha farklı bir şeyler anlatmakta. Öne sürülen bir iddia da ikilinin reyting oranları düşen dizisi için gündemde kalmak adına bu şekilde davrandıklarını yönelik oldu. Ancak bu ihtimalin çok güçlü olmadığı yorumu da yapıldı. Çünkü oyuncuların zaten her yaptıkları da gündem olmakta ve dizi reytingi için bu şekilde bir davranış göstermeleri yalnızca sosyal medyada konuşulan iddialar arasında yer aldı.

Ünlü oyuncuların ilk olarak aynı spor salonuna gitmesi ve ardından aynı yerde tatil yapması da kafaları karıştırırken ikilinin arasında aşka dair bir şeyler olduğu tahmin edilmekte. Ancak kesin bir yorum yapmak için ikiliden bir açıklama gelmesi gerekiyor.