Kerem Bürsin Partneri Hande Erçel ile Şakalaştı Ancak Hayranları Farklı Yorumladı

Geçtiğimiz haftalarda Sen Çal Kapımı isimli dizinin başrol oyuncuları olan Kerem Bursin ve Hande Erçel ikilisi hakkında önemli bir iddia ortaya atılmıştı. Dizide Eda Yıldız ve Serkan Bolat karakterlerine hayat veren başarılı oyuncular, ortaya atılan iddialarda set sırasında tartıştıklarını ve aralarının iyi olmadığını belirtmişti. Hatta bu yüzden çekimlerin durdurulduğu da yazılan haberler arasında yer almıştı. Ancak oyunculardan bu konu hakkında geri dönüşler gecikmedi. Her iki oyuncu da açıklamalarda bulunup bu durumu yalanlamıştı. Dizinin 31. bölüm çekimleri sırasında ortaya atılan bu iddiaların aslında gerçek dışı olduğunu ve set içerisinde daha farklı olayların yaşandığı ortaya çıkmıştı. Şubat ayının başlarında magazin gündeminde yer edinen bu tartışma iddiaları bir hafta kadar magazin gündeminde kalmış ve ardından iki oyuncu paylaşımlar yapıp bu iddiaları yalanlayan açıklamalar gerçekleştirmişti. Sevilen dizi Sen Çal Kapamı’nın 30. bölümüne ait kamera arkası görüntüler de seyirci ile buluştu. İzlenen görüntülerde Serkan Bolat ve Eda Yıldız karakterini canlandıran başarılı oyuncular Kerem Bursin ve Hande Erçel'in ortaya çıkan paylaşımlarda oldukça neşeli ve keyifli oldukları anlaşıldı.

32 bölümünü geride bırakan Fox TV'nin başarılı dizisi Sen Çal Kapımı dizisine ait olan kamera arkası görüntülerinde başrol oyuncularının oldukça keyifli halleri ile konuya açıklık getirdi. Tüm ekibin yoğun ve eğlenceli bir şekilde çalışma anları televizyon ekranlarına yansırken dizinin hayranları da bu durumdan oldukça memnun oldu. 33. yeni bölümü ile 27 Şubat cumartesi akşamında izleyici kitlesi ile buluşacak olan sevilen dizi Sen Çal Kapımı projesinin alacağı reytingler de merak konusu oldu. Son dönemde yaşadığı düşük izlenme oranı ile final yapma riski ile karşı karşıya kalan yapım, bu konuda hayranlarını endişelendirmişti. Sizinin geleceği ise 27 Şubat cumartesi akşamı ekranlara gelecek olan 33. bölümde belli olacak.