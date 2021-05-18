Kerem Bürsin İlk Kez Hande Erçel Hakkında Konuştu

Ekranların gözde ismi sevilen oyuncu Kerem Bürsin, trafikte olduğu sırada ilk kez bazı özel açıklamalarda bulundu ve muhabirlerin Hande Erçel ile olan ilişkilerini sorması üzerine o konuya son noktayı koydu. Son zamanlarda Kerem Bursin ve Hande Erçel isimli başarılı oyuncular magazin dünyasının en çok peşinden koştuğu iki isim oldu. Geçtiğimiz sene yaz aylarında başlayan Sen Çal Kapımı isimli televizyon dizisi projesi ile birlikte kamera karşısına geçen sevilen oyuncular dizinin ilk başladığı zamandan beri birbirlerine çok yakıştırılıyordu ve birlikte olmaları hayranları tarafından isteniyordu. Onların birlikte olduklarını öğrenmek isteyen hayranları oyuncular hakkında sık sık aşk dedikodularına ortaya atıyordu fakat bu haberin doğruluğunu kesin olup olmadığını bilmiyordu. Hande Erçel ile Kerem Bürsin ısrarla bu haberlerin doğru olmadığını söylüyor geçiştiriyor ve ilişkileri hakkında pek yorum yapmıyordu. Bunun yanı sıra Sen Çal Kapımı isimli dizinin oyuncuları sosyal medya hesaplarından yapmış oldukları paylaşımlarda da arkadaş olduklarını vurguluyordu.

Fox TV dizisinin sezon finali yapması sonrasında ise ikilinin Maldivler tatilinde beraber olduklarının ortaya çıkması herkesi şaşırttı ve tekrardan aşk dedikodularını gündeme getirdi. Hande Erçel'in ablası, eniştesi ve yeğeninin de Maldivler tatilinde oldukları sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım ile öğrenilmişti. Tatil dönüşü ise Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in el ele görüntülenmiş olduğu bir fotoğrafta magazin gündemin en üst sıralarda yer aldı. Havalimanı dönüşü dışında tekrardan birlikte görüntü vermeyen ikili dizilerin yeni sezon tanıtımına kadar sessizliğini korudu. Fakat Kerem Bürsin, bu konuşmalara noktayı koydu ve beklenen açıklama yapıldı. Sen Çal Kapımı isimli televizyon dizisi projesinin hayranları ikilinin kendi ağzından sevgili olduklarını duymak istiyor ve bunun için sabırsızlanıyordu.

Ünlü oyuncu Hande Erçel, bu konuda yalnızca “her şey çok güzel” şeklinde bir yorum yapmış fakat daha fazla bir şey söylememişti. Diğer taraftan Kerem Bürsin ise yapmış olduğu konuşmada kimsenin aklında bir soru işareti oluşturmayacak kadar net ifadeler kullandı. Aracında trafikteyken muhabirlerin sordukları sorulara yanıt veren ünlü oyuncu Bürsin, şu anda birlikteyiz ve mutluyuz, dedi.