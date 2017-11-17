Kerem Bürsin'den sevgilisi Seranay için samimi itiraflar !

Gerçekleşen davette samimi itiraflarda bulunan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin , hem sevgilisi hem de marka yüzü olduğu saat firması ile ilgili konuştu.

Hublot saat markasaının CEO'su Ricardo Guadalupe'nin ev sahipliği yaptığı restoran'daki geceye 250 davetli katıldı.Hublot CEO'su Ricardo Guadalupe , Kerem Bürsin için yaptığı açıklamada “Kerem Bürsin'in Hublot ailesine katılmasından mutluluk duyuyoruz. Gerçek bir dünya vatandaşı olan Bürsin'in bize yeni projeler için ilham vereceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Sevgilisi Seranay Sarıkaya hakkında samimi itiraflarda bulunan Kerem Bürsin ; "“İş yüzünden ayrı kalıyoruz. Onu çok özlüyorum.” ifadelerini kullandı.