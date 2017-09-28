Galeriler Videolar
İstanbul 21°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
102010
ALTIN
147.415
DOLAR
3.5710
STERLİN
4.7858
EURO
4.2051
Bir okul servisi skandalı daha! Çocuk şoför tarafından darp edildi...
Bir okul servisi skandalı daha!...
Baluken davanın düşmesini istedi, mahkeme 47 yıl hapis dedi
Baluken davanın düşmesini istedi, mahkeme...
15 şehidimiz için, 15 bloklu 'Anıt Durak'
15 şehidimiz için, 15 bloklu...
Ah Canım Ahmet'ten yeni single: 'Sana Yazdım'
Ah Canım Ahmet'ten yeni single:...
Barzani'den Irak Yönetimine hava sahası resti
Barzani'den Irak Yönetimine hava sahası...

Kenan İmirzalıoğlu'nun 'FATİH' dizisindeki partneri belli oldu ! Toprak Sağlam Kimdir ?

Kanal D'nin yeni sezonda ekranlara gelmesi beklenen 'FATİH' dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu.

28 Eylül 2017 Perşembe 11:13
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'FATİH' dizisindeki partneri belli oldu ! Toprak Sağlam Kimdir ?

Kanal D'nin yeni dizisi FATİH'te Bizans İmparatoriçe'si Teodora rolünü kimin canlandıracağı belli oldu.

Başrolünde yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun oynayacağı FATİH dizisinin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı.Son olarak gelen bilgilere göre FATİH'te Bizans İmparatoriçe'si Teodora rolünü "Bodrum Masalı" dizisindeki canlandırdığı 'Gözde' karakteriyle adından sıkça söz ettiren Toprak Sağlam oldu.

Toprak Sağlam Kimdir ? 

Toprak Sağlam, 9 Ekim 1985'te İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) Konservatuvarı tiyatro bölümünden birincilikle mezun oldu. 11 yıl halk dansları yapmış halen dansla uğraşmakta. 20.Ankara Uluslararası Film Festivali "Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu" ödülünü alan Toprak Sağlam, yıllardır gitar çalıp şarkı söyleyerek müzikle olan bağını sürdürmektedir.

FATİH Dizisi Ocak'ta Başlıyor !

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolde Fatih Sultan Mehmet karakterini canlandıracağı dizinin yapımcılığı 03 Medya üstleniyor.FATİH dizisinin oyuncu kadrosunda Metin Akpınar , Çetin Tekindor , Altan Erkekli , Gürkan Uygun , Duyu Boztepe gibi önemli isimlerde yer alıyor.Başrol kadın oyuncunun ise kim olacağı hala akıllarda soru işareti ..

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Murat Dalkılıç rus model Katerina Kos ile aşk mı yaşıyor ?
Murat Dalkılıç rus model Katerina Kos ile aşk mı yaşıyor ?
Aslı Enver göğüslerine estetik yaptırmış!
Aslı Enver göğüslerine estetik yaptırmış!
Nihat Doğan'dan çok konuşulacak Mustafa Ceceli açıklamaları
Nihat Doğan'dan çok konuşulacak Mustafa Ceceli açıklamaları
Ece Erken'in yanındaki adam yeni sevgilisi mi ?
Ece Erken'in yanındaki adam yeni sevgilisi mi ?
Hülya Avşar'dan yıllar sonra gelen 'sevişme sahnesi' itirafları !
Hülya Avşar'dan yıllar sonra gelen 'sevişme sahnesi' itirafları !
Adana'da büyük Hadise ! Ağaçlara tırmandılar ...
Adana'da büyük Hadise ! Ağaçlara tırmandılar ...
Murat Boz :'Aslı'yı kıskanırım , işine karışamam'
Murat Boz :'Aslı'yı kıskanırım , işine karışamam'
Playboy Dergisi kurucusu Hugh Hefner evinde ölü bulundu ! Hugh Hefner ölüm sebebi nedir ?
Playboy Dergisi kurucusu Hugh Hefner evinde ölü bulundu ! Hugh Hefner ölüm sebebi nedir ?
Rüzgar Erkoçlar , Tuğba Beyazoğlu ile dünya evine giriyor
Rüzgar Erkoçlar , Tuğba Beyazoğlu ile dünya evine giriyor
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim