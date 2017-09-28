Kenan İmirzalıoğlu'nun 'FATİH' dizisindeki partneri belli oldu ! Toprak Sağlam Kimdir ?

Kanal D'nin yeni dizisi FATİH'te Bizans İmparatoriçe'si Teodora rolünü kimin canlandıracağı belli oldu.

Başrolünde yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun oynayacağı FATİH dizisinin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı.Son olarak gelen bilgilere göre FATİH'te Bizans İmparatoriçe'si Teodora rolünü "Bodrum Masalı" dizisindeki canlandırdığı 'Gözde' karakteriyle adından sıkça söz ettiren Toprak Sağlam oldu.

Toprak Sağlam Kimdir ?

Toprak Sağlam, 9 Ekim 1985'te İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) Konservatuvarı tiyatro bölümünden birincilikle mezun oldu. 11 yıl halk dansları yapmış halen dansla uğraşmakta. 20.Ankara Uluslararası Film Festivali "Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu" ödülünü alan Toprak Sağlam, yıllardır gitar çalıp şarkı söyleyerek müzikle olan bağını sürdürmektedir.

FATİH Dizisi Ocak'ta Başlıyor !

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolde Fatih Sultan Mehmet karakterini canlandıracağı dizinin yapımcılığı 03 Medya üstleniyor.FATİH dizisinin oyuncu kadrosunda Metin Akpınar , Çetin Tekindor , Altan Erkekli , Gürkan Uygun , Duyu Boztepe gibi önemli isimlerde yer alıyor.Başrol kadın oyuncunun ise kim olacağı hala akıllarda soru işareti ..