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Kenan İmirzalıoğlu , 'Fatih' dizisi için servet kazanacak !

Kanal D'nin yeni projesi 'Fatih' dizisinin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu rekor bir ücrete imza attı.İmirzaloğlu, bölüm başına 350 bin TL alacak.

17 Eylül 2017 Pazar 20:01
Kenan İmirzalıoğlu , 'Fatih' dizisi için servet kazanacak !

Kenan İmirzalıoğlu'nun, başrolünü oynadığı Kanal D'nin merakla beklenen 'Fatih' dizisinden alacağı ücret dudak uçuklattı. Yakışıklı oyuncu 1 ayda 1 milyon 400 bin TL alarak servetine servet katacak.

REKOR ÜCRET
Oyuncu, dizinin yurtdışı satışı dahil olmak üzere bölüm başına 350 bin TL alarak bir rekora imza attı! Bu, aylık 1 milyon 400 bin TL yapıyor.

SİNEM DE ZAM YAPMIŞTI

Sinem Kobal, başrolünü Birkan Sokullu ile paylaşacağı Show TV'de ekrana gelecek olan 'Gecenin Ötesi' isimli dizide oynayacak. Kenan İmirzalıoğlu ile evlenmeden önce bölüm başına 30 bin TL kazanan Kobal, bu kez haftalık 40 bin TL alacak.

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