Kenan İmirzalıoğlu baba olmak istediğini açıkladı !

Fatih dizisi için kilo veren ve sakallarını uzatan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu imaj değişikliğine gitti.Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Etiler'de bir resrtoran çıkışı görüntülendi.Fatih dizisi için uzattığı sakallarıyla dikkat çeken Kenan İmirzalıoğlu yemek sonrası gazetecilerle ayak üstü sohbet etti.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kenan İmirzalıoğlu baba olmak istediğini de sözlerine ekledi.

Sinem Kobal ile 14 Mayıs 2016 yılında evlenen Kenan İmirzalıoğlu baba olmak istediğini söyledi.Şimdilik öyle bir durumun olmadığını belirten yakışıklı oyuncu ileri ki zamanda kısmet olursa baba olmak istiyorum , dedi.