Kemer'de gece kulüpleri sezonu kapattı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde hizmet veren ünlü gece kulüpleri birbiri ardına kapanışlarını yaparak 2018 sezonuna veda etti.

Kemer'de yerli ve yabancı tatilcilerin tercih ettiği gece kulüpleri 2018 yaz sezonuna veda etti. İlk olarak Club Kristall'in ardından Club Inferno Kemer ve son olarak da Club Aura Kemer, yaz sezonuna görkemli kapanış partileriyle veda etti.

Club Aura Kemer, kapanış partisi dolayısıyla tamamen dolarken, DJ Arda'nın çaldığı müziklerle eğlenen katılımcılar, go-go dansçısı kızların da şovlarıyla coştu. Eğlence saat 04.00'te sona erdi.

Gece kulüpleri 2019 sezonunu nisan ayında açacak.



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