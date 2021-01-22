Kefaret’in Ahmet’i Ahlaksız Teklifte Bulundu! Bunu Sadakatsiz Volkan Bile Yapmaz

Kanal D ekranlarının yayınlandığı ilk günden itibaren gözdesi olan Sadakatsiz dizisi Çarşamba akşamları seyircilerle buluşuyor. Geçtiğimiz bölümlerde Sadakatsiz’in erkek başrol oyuncusu Caner Cindoruk’un canlandırdığı Volkan karakteri bir sahnede yaptığı açıklama ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Volkan, hem Asya ile evli kalıp hem de kız arkadaşı Derin ile yaşadığı birliktelik hakkında “Aynı anda iki kişiyi seviyorum. Anne baba iki çocuğunu aynı anda sevemez mi? Ben de onları seviyorum. Her ikisini de. Ama farklı şekillerde.” Sözleri ile çok fazla eleştiri almış ve büyük yankı uyandırmıştı. Volkan’ın bu açıklamaları çok konuşulurken Sadakatsiz’in her bölümü de adından söz ettirmeye devam ediyor. Öyle ki Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen o kadar iyi performanslar sergiliyor ki Sadakatsiz oyuncuları artık ailemiz haline geldi.

Sadakatsiz dizisinde yaşanan bu olayların bir benzeri de Kefaret dizisinde yaşandı. Fox Tv’nin dizisi olan Kefaret’te yaşananlar Sadakatsiz Volkan’ı hatırlattı. Dizide Doktor Ahmet karakterine hayat veren Yurdaer Okur eşini aldatıyor. Eşi Meltem’i Zeynep karakteri ile aldatan Doktor Ahmet, eşi ile boşanmalarının ardından Meltem ile evleniyor. Ancak Ahmet’in eski eşinin yanında Zeynep’i küçük görüp onu kullandığını ifade etmesi izleyenlere Volkan karakterini hatırlattı.

Tüm bu yaşananlar üzerine Ahmet’ten vazgeçmeyen Zeynep, Ahmet’i eşi ile paylaşmak durumunda kalıyor. Üstelik Doktor Ahmet, Nurgül Yeşilçay’ın canlandırdığı Meltem karakterine öyle sözler söylüyor ki seyirciler bu anları Sadakatsiz’de bile izlemedi. Söylenen sözler adeta şok etkisi yaratırken izleyici neredeyse eleştiri bile yapamayacak kadar şaşkın.

Kefaret’in 10.bölümünün 2.fragmanı yayınlandı ve fragmanda izlediklerimiz daha önce karşılaşmadığımız türde olan sahneler. Ahmet, Meltem’e rahatsız olmadan Zeynep’i sevdiğini ve kendisini onunla paylaşmaya razı olup olmadığını soruyor. Fragmanda izlenilenler karşısında şoka uğrarken Meltem’in eşi Ahmet’e ne cevap vereceği ise merak konusu. Ahmet’in fragmanda söz ettiği konu eşine de fazla değer vermediğini apaçık bir şekilde göz önüne seriyor.

Dizinin yeni bölümü 24 Ocak Pazar günü ekranlara gelecek ve bölümün tamamında olanları izlemek için izleyiciler sabırsızlanmakta.