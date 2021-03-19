Kefaret Teşkilat Dizisine Yenilmemişti Ancak Kötü Sonuç Gecikmedi!

Pazar akşamlarının yeni favorisi haline gelen Teşkilat isimli dizi, TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlamıştı. Teşkilat’ın ekranlara gelmesi ile birlikte tüm listeler altüst olmuş ve diğer diziler izleyici kaybetmişti. Pazar akşamında yayınlanan diğer dizilere göre kısmen etkilenen ve daha az izleyici kaybına uğrayan Kefaret, az da olsa bir reyting düşüşünü tecrübe etmişti. Ancak Pazar günü ekranlarda olan Menajerimi Ara, Hercai ya da Arıza gibi diğer diziler ise ciddi bir kayıp yaşamış ve eski başarısını koruyamamıştı. Bu durumda diğer dizilerin önüne çıkan Kefaret, projenin konusunun ve oyuncuların performansının oldukça güçlü olduğunu gözler önüne serdi.

Zülfü Livaneli'nin kitabından uyarlandığı bilinen Kefaret isimli televizyon dizisi projesi Mahinur Ergun tarafından senaryolaştırılmış ve iyi bir akış ile ekranlara gelmişti. Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın oyuncu kadrosunda bulunduğu sevilen dizi Kefaret, kemik izleyici grubunu oluşturmuş ve seyircileri heyecanda tutmayı başarmıştı. Beğenilerek izlenilmeye devam eden ve Zülfü Livaneli'nin kitabından uyarlanan Kefaret dizisinin 18. yeni bölümü ise 21 Mart Pazar akşamında ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümü merak içerisinde beklenirken alınan bir karar ise bazı sonuçlara sebep oldu.

Kefaret dizisinde Nurgül Yeşilçay tarafından hayat verilen Zeynep karakteri aldığı bir karar ile beklemediği olaylar ile karşı karşıya gelecek. Arzu ile konuşma kararı alan Zeynep, hatalı olan bu kararın kötü sonuçları ile yüzleşmek zorunda kalacak. Sinan’ın da ortalarda görünmemesi Zeynep'in Sinan hakkında öldüğünden şüphe etmesine neden olacak. Pazar akşamında 18. yeni bölümünü ekranlara taşıyacak olan Kefaret dizisinin ikinci bölüm fragmanı izleyiciler ile buluşturuldu.

Yeni bölümde yaşanacak olaylar merak içerisinde beklenirken Arzu'nun Zeynep'e silah doğrultması dizi hayranlarının şaşkınlık yaşamasına neden oldu. Zeynep'e ne olacağı ise Pazar akşamı ekranlara gelecek olan bölümde belli olacak. Bunun yanı sıra Sinan'dan gelen kayıp haberi de çiftlikte bomba gibi bir etki yaratmış ve dizi hakkındaki heyecanı arttırmıştı.