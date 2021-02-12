Kefaret Oyuncularından Sevgililer Günü Sürprizi

Kefaret dizisinin başrollerini paylaşan başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel bir sürpriz hazırlığında bulundu. Hayranlarını mutlu edecek bir fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan çifte çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Kefaret dizi setinde aralarındaki uyum ile ilgi toplayan çift, başarılı oyunculuk performansları ile de dikkat çekmekte. Son olarak 14 Şubat Sevgililer Günü için hayranlarına bir sürpriz hazırlığında olan partnerler Yeşilçay ve Fırat, dizinin yeni bölümlerini çekmeye devam ediyor. Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile gündeme gelen oyuncular takipçileri tarafından oldukça beğenilmekte. İşte Kefaret oyuncularının 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili olarak hazırladıkları sürpriz hakkında detaylar…

Fox TV’nin sevilerek izlenen dizisi Kefaret’te 2 partner rolünü canlandıran başarılı oyuncular kamera arkasında da samimi ve içten olan arkadaşlıkları ile de ilgileri üzerine topluyor. Bu projeden daha önce de “Gece” isimli filmde birlikte rol almış olan iki başarılı oyuncu, yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü için bir sürpriz hazırlığı yaptı. Kefaret dizisinin setinde birlikte poz veren oyuncular Sinan ve Zeynep karakterleri ile kendilerini yakıştıran hayranları için fotoğraf paylaşımında bulundu. Instagram hesaplarından yapılan paylaşımlardan ilki Nurgül Yeşilçay’dan geldi. Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay sık sık yaptığı paylaşımlarda Mert Fırat ile birlikte çalışmanın ne kadar keyifli olduğunu ifade ediyor.

Yeşilçay esprili bir anlatım ile sette yaşanan olayları da takipçilerinin beğenisine sundu. Bu kez başarılı oyuncudan Sevgililer Günü’ne özel olarak sürpriz fotoğrafı geldi. Kefaret dizisinde canlandırdıkları karakterler ile aralarındaki uyumu yakalayan Yeşilçay ve Fırat ekran başında diziyi izleyen hayranları tarafından ZeySin olarak sosyal medyada anılmaya devam ediyor. Hayranları tarafından ilgi ile izlenen Nurgül Yeşilçay, 14 Şubat akşamında televizyon ekranlarında yayınlanacak olan dizinin yeni bölümü öncesinde 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel olan pozlarını hesabından paylaştı. Ardından Mert Fırat da Yeşilçay gibi 14 Şubat’ın anlamını ifade eden bir mesaj ile birlikte fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. İki oyuncunun dizideki uyumu beğenirken takipçileri tarafından ilgi çekmeye devam ediyor.