Kefaret'in Zeynep'i Nurgül Yeşilçay Salgın Sonrası İçin Hangi Kararı Aldı?

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay 2020 yılında başlayıp 2021’de de Fox TV ekranlarında devam eden “Kefaret” isimli dizide rol almaya devam etmektedir. Başarılı oyunculuk performansı ile ilgileri üzerine toplayan Yeşilçay, ünlü oyuncu Mert Fırat ile de iyi bir ikili haline gelmiştir. Geçtiğimiz senenin son aylarında ekranlarda yer almaya başlayan Kefaret, ortalamanın üstünde olan reyting oranlarıyla da tebrik mesajlarını toplarken oyuncuların uyumu ile de beğenilmektedir. Sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanan ünlü isim Nurgül Yeşilçay, yaptığı paylaşımlar ile o güne ait olan duygularını ve hislerini de sıklıkla dile getiriyor. Üstelik pandemi döneminde yaşananlardan dolayı sıkıldığından bile bahsetti.

Ev ile set arasında gidip gelen Yeşilçay, bu aktivite dışında farklı bir şey de yapmamakta. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda pandemi sonrası için yeni bir karar aldığını hayranlarına duyurdu. Yazdığı mesajda pandemi bittiğinde asla eve girmeyeceğini sokakları ve denizin güzelliğini çok özlediğini ifade etti. Kefaret dizisinin başrol oyunculuğunu yapan Nurgül Yeşilçay, yaptığı bu paylaşımın altına fazla sayıda beğeni ve yorum da aldı. Hazal Türesan da Kalp emojisi ile bu paylaşıma destek mesajı verirken oyuncunun hayranları ise Yeşilçay’ı onaylayarak “Biz de öyle yapacağız” şeklinde yorumlar yazdı. Pandemi sonrası hakkında oyuncunun yorumlarına katılan hayranları aynı zamanda kefaretin Zeynep’i hakkında ne kadar guzel olduğuna dair oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu.

Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuk performansı ile ilgileri üzerine toplayan başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, hayranlarından ne kadar güzel olduğuna dair iltifatlar ve yorumlar alıyor. Bu durum en son yaptığı pandemi sonrası ile ilgili olan paylaşımına da yansıdı. Kefaret’in dizi çekimleri sırasında güzel havanın da tadını çıkaran Yeşilçay. geçtiğimiz günlerde yayınladığı paylaşım ile kısıtlamaların artık bitmesini ve her yerin eski canlılığına kavuşmasını istediğini söyledi. Aynı zamanda havayı şekere benzetip “Hava şeker gibi!” ifadesini kullandı. Hayranları ünlü oyuncunun paylaşımlarına beğeni ve yorumlarda bulundu.