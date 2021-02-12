Kefaret 13. Bölümde Zeynep ve Cansu'nun Başına Gelmeyen Kalmayacak!

İzleyiciler tarafından veren kişileri zaman ve her bölümü takip eden kefaret dizisinde önemli bir karar alındı. Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur'un paylaştığı, sevilen dizi reytinglerini toparlamaya başladı. Kefaretin yeni bölümü izle 14 Şubat Pazar akşamı saat 20:00’da dizinin 13.bölümü yayınlanacak. Dizinin bu bölümünde önemli gelişmeler yaşanacak 5 yıldır kızından ayrı olan ve Cansu konusunda gerçeği öğrenen Zeynep’in başına bir de Kartal sorunu çıktı. Hem kızını kaçıran hem de rehin alan Kartal Zeynep'i oldukça uğraştırıcağa benziyor. 5 yıl önce kaçırılan küçük Elif, Arzu'nun yanında Cansu olarak büyüdü, Şimdi ise bütün gerçekler tek tek ortaya çıkarken Zeynep bütün bu yaşananlardan sorumlu olan kişilerin hesap vermesini istiyor. Zeynep, Elif konusunda suçlu olan kişilerin değil Sude konusunda da kendisine kandıran kişilerden tek tek hesap soracak.

13 bölümde, Zeynep tekrardan Elif'e kavuştuğunu tam sevinemeden küçük kız tekrardan Kartal tarafından kaçırılır. Aramalar devam ederken Sinan, Mehmet ve Arzu'yu gözaltına aldırır. Elif'i kaçıran Kartal'dan fidye için telefon beklemeye başlarlar. Elif'i yıllardır Zeynep'e Hasret bıraktıran arzunu Ahmet'in evinde tedavi edildiğini öğrenen Zeynep adeta çılgına döner ve bütün hırsına Arzu’dan alır.

Ahmet Arzu'ya yardım ederek polisin elinden kurtulmayı başarırken, Kartal Zeynep'i rehin alır.

Her yeni bölümde başka bir heyecanla sürükleyen dizinin 13 bölümünde ise akıllara, acaba Sinan bu sefer Zeynep'i zorlu durumdan kurtarabilecek mi? Sorusu da akıllara gelmeye başladı. Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümde Zeynep oldukça sıkıntılı olaylar yaşayacak.

Reytinglerinde güzel bir artış yakalayan dizinin her geçen hafta senaryosu nefes kesen cinsten olmaya başladı. Zeynep kızına tam kavuştuğu için sevinecekken hem kendisi hem de kızı Kartal tarafından kaçırıldı, kızına kavuşmanın sevincini yaşayamayan Zeynep sevdiği adam tarafından kurtarılacak mı? Bu soru ise şu anlık cevapsız kaldı.