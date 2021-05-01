Kazara Aşk İlk Fragman Yayınlandı! Kazara Aşk Ne Zaman Başlayacak?

İddialı bir şekilde yayın hayatına başlayacak olan Kazara Aşk isimli televizyon dizisi projesinden ilk tanıtım fragmanı izleyici kitlesi ile buluştu. Star Tv’de ekranlara gelecek olan Kazara Aşk isimli projenin yayınlanan ilk tanıtım fragmanı televizyon dizisi hayranlarından büyük bir ilgi ile karşılandı. Hem hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosu ile ilgileri üzerine toplayan proje Kazara Aşk’ın yayın tarihi ise merak konusu oldu. Star Tv’de yayın hayatına başlayacağı öğrenilen iddialı proje Kazara Aşk’ın ekranlara geleceği ilk yayın tarihi ve tanıtım fragmanı ile ilgili en güncel bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Star Tv’de yayın hayatına başlayacağı öğrenilen ve Kazara Aşk ismi verildiği öğrenilen proje, kısa bir süre sonra seyirci kitlesi ile buluşacak. Koliba Film tarafından yapımcılığına imza atılan dizinin ilk tanıtım fragmanı yayına verildi. Hem başarılı oyuncu kadrosu hem de sürükleyici hikayesi ile izleyicilerin kalbini çalacak olan yapım, setten ilk tanıtım görüntülerini yayına verdi. Star Tv’nin projesi olan Kazara Aşk’ın başrollerini Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler gibi iki başarılı ismin paylaştığı dizi yayın hayatına başlamak üzere heyecanlı bekleyişini sürdürüyor.

Dizinin yapımcılığına Koliba Film adına Ata Türkoğlu tarafından imza atıldığı öğrenilirken projenin yönetmen koltuğuna ise Sadullah Ceren oturacak. Star Tv’de yayın hayatına başlayacak olan dizinin senaryosu ise Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı tarafından yazılarak seyirci kitlesi ile buluşacak.

İki başarılı isim Sude Zülal Güler ve Ümit Kantarcılar’ın başrolde yer alacağı iddialı dizi Kazara Aşk’ta bir kaza sonucunda hayatlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsü mizahi bir dil eşliğinde seyirci kitlesi ile buluşacak. Aile komedisi türünde ekranlara gelecek olan dizi Kazara Aşk, izleyicilerin ilgi odağı ve gözdesi olacak.