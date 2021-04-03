Kazara Aşk Dizisi Oyuncuları ve Konusu! Star Tv Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Star Tv’nin yeni bir diziyi televizyon ekranlarına getirmek için hazırlıklar yaptığı öğrenildi. İddialı bir şekilde yayın hayatına başlayacak olan yapımın Koliba Film tarafından ekranlara geleceği öğrenildi. Dizinin ismi ise “Kazara Aşk” olarak açıklanırken projenin konusu, oyuncuları ve ne zaman ekranlara geleceği merak konusu oldu. Edinilen son bilgilere göre Kazara Aşk’ın yaz sezonunda Star Tv’de yayın hayatına başlayacağı öğrenilirken dizinin konusu ve kadroda hangi isimlerin bulunduğu televizyon dizisi hayranları tarafından araştırılmaya başlandı.

Yaz aylarında ilk bölümünü Star Tv’de gösterime sunması beklenen yeni dizi Kazara Aşk, romantik komedi türü ile izleyici kitlesi ile buluşacak. İddialı bir şekilde ekranlara gelecek olan proje şimdilerde ise hazırlıklarını sürdürüyor. Hem ekip hem de oyuncu kadrosu, Kazara Aşk isimli televizyon dizisinin en iyi şekilde çekimlerinin yapılması için çaba gösteriyor. Yapımcı ve kadroda bulunan oyuncular rollerine hayat vermek için heyecanlı bekleyişlerini sürdürürken seyirci de romantik komedi türünde olacak dizi için araştırmalar yapıyor.

Yaz aylarında izleyicilerin gözdesi olacağına işaret eden Star Tv, yeni dizisi ile sezona bomba gibi başlayacak. Bu sezonda da ekrana getirdiği Menajerimi Ara ve final yapan Sol Yanım gibi diziler ile çok izlenen bir kanal olmuştu. Yaz sezonunda da bu başarısını devam ettirecek olan kanal, Kazara Aşk ile seyircilerin gönlünde tekrardan taht kuracak. Koliba Film önceki sezonda Canevim ve Masum Değiliz isimli dizileri ekranlara taşımıştı ancak bu iki proje hayal kırıklığına uğratmıştı. Koliba Film, Kazara Aşk ile bu durumu düzeltmek için harekete geçti.

Romantik komedi türü ile Star Tv’de başlayacak olan Kazara Aşk, oyuncu kadrosunda Gökçe Akyıldız’ı bulunduruyor. Sevilen oyuncu Kırgın Çiçekler’de ilgileri üzerine toplamış ve büyük başarılara imza atmıştı. İki gencin kazara karşılaşmaları ve birbirlerini tanıdıktan sonra aşık olmalarını konu edinecek dizi merakla beklenilmekte.