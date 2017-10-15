Kayseri'de Aleyna Tilki izdihamı yaşandı...

Son olarak Hadise ile Adana'da verdiği konserde yoğun ilgi nedeniyle sahneden indirilen Aleyna Tilki bugün de Kayseri'de izdihamın arasında kaldı.

ALEYNA TİLKİ KONSERLERİNE YOĞUN İLGİ

Genç şarkıcı verdiği her konserde adından söz ettirmeyi başarıyor.Geçtiğimiz günlerde Adana'da verdiği konserde , konser alanın tıka basa dolduran Aleyna sevenler konserin iptaline neden olmuştu.Yaşanan izdiham sonrası sahneden inmek zorunda kalan Aleyna Tilki daha sonra sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapmıştı.Aleyna Tilki bu sefer sevenleriyle Kayseri'de buluştu.Birbirinden güzel şarkılar söyleyen Tilki konserin ardından sevenlerine imza dağıttı.Genç popçuyu yakından görmek isteyenler adeta birbirlerini ezdi.