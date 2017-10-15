Galeriler Videolar
İstanbul 11°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
106226
ALTIN
152.260
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8232
EURO
4.2966
Kayseri'de Aleyna Tilki izdihamı yaşandı !
Kayseri'de Aleyna Tilki izdihamı yaşandı...
Elif Şafak'tan flaş açıklama ; 'Biseksüel'im !'
Elif Şafak'tan flaş açıklama ;...
Hande Soral ve İsmail Demirci evlendi ! Soral kardeşlerin dansı ...
Hande Soral ve İsmail Demirci...
Atiker Konyaspor - Galatasaray ilk 11'ler belli oldu !
Son Dakika
Atiker Konyaspor - Galatasaray ilk...
Süper Lig tarihinde bir ilk ! Galatasaray tarihe geçti
Son Dakika
Süper Lig tarihinde bir ilk...

Kayseri'de Aleyna Tilki izdihamı yaşandı !

Son günlerin en çok konuşulan isimlerin başında gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki Kayseri'de verdiği konser ile müziksevelere güzel dakikalar yaşattı.Aleyna Tilki'nin bu konserine yoğun ilgi gösterildi.

15 Ekim 2017 Pazar 02:29
Kayseri'de Aleyna Tilki izdihamı yaşandı !

Son olarak Hadise ile Adana'da verdiği konserde yoğun ilgi nedeniyle sahneden indirilen Aleyna Tilki bugün de Kayseri'de izdihamın arasında kaldı.

ALEYNA TİLKİ KONSERLERİNE YOĞUN İLGİ

Genç şarkıcı verdiği her konserde adından söz ettirmeyi başarıyor.Geçtiğimiz günlerde Adana'da verdiği konserde , konser alanın tıka basa dolduran Aleyna sevenler konserin iptaline neden olmuştu.Yaşanan izdiham sonrası sahneden inmek zorunda kalan Aleyna Tilki daha sonra sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapmıştı.Aleyna Tilki bu sefer sevenleriyle Kayseri'de buluştu.Birbirinden güzel şarkılar söyleyen Tilki konserin ardından sevenlerine imza dağıttı.Genç popçuyu yakından görmek isteyenler adeta birbirlerini ezdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elif Şafak'tan flaş açıklama ; 'Biseksüel'im !'
Elif Şafak'tan flaş açıklama ; 'Biseksüel'im !'
Hande Soral ve İsmail Demirci evlendi ! Soral kardeşlerin dansı ...
Hande Soral ve İsmail Demirci evlendi ! Soral kardeşlerin dansı ...
Acun Ilıcalı'dan 'ırkçılık' iddilarına yanıt geldi !
Acun Ilıcalı'dan 'ırkçılık' iddilarına yanıt geldi !
O Ses Türkiye'ye Gökhan Özoğuz ile Yıldız Tilbe kavgası damga vurdu !
O Ses Türkiye'ye Gökhan Özoğuz ile Yıldız Tilbe kavgası damga vurdu !
Gülben Ergen'den flaş sözler :"Kan görmüş köpekbalıkları "
Gülben Ergen'den flaş sözler :"Kan görmüş köpekbalıkları "
Tümer Metin ve Gamze Topuz ayrılığa dayanamadı !
Tümer Metin ve Gamze Topuz ayrılığa dayanamadı !
Eser Yenenler çapkınlıklarının bedelini ödüyor
Eser Yenenler çapkınlıklarının bedelini ödüyor
Cİngöz Recai'nin galasına Meryem Uzerli'nin dekoltesi damga vurdu!
Cİngöz Recai'nin galasına Meryem Uzerli'nin dekoltesi damga vurdu!
Mustafa Ceceli'nin eşi hamile mi ? Ceceli'den son dakika bebek açıklaması
Mustafa Ceceli'nin eşi hamile mi ? Ceceli'den son dakika bebek açıklaması
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim