'Kaya' lakaplı Dwayne Johnson spor rutinini paylaştı!

Hızlı ve Öfkeli serisinde canlandırdığı Luke Hobbs karakteriyle izleyenlerin gönlünde taht kuran Dwayne "The Rock" Johnson, süper kahraman evreni Detective Comics'e (DC) adım atıyor. Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman ve Shazam gibi süper kahramanları ile karanlık atmosferiyle tanınan DC'de yer alacak Black Adam karakterinin sinematik evreni geişleteceği belirtildi. Merakla beklenen Black Adam'a hayat verecek oyuncunun ise aksiyon filmleriyle meşhur olan Dwayne Johnson olacağını öğrenen hayranların heyecanı bir kat daha arttı.

Günde iki idman, yorgun bir beden ama sensiz olmaz Dwayne!

Kaslı vücuduyla tanınan Dwayne Johsnon'ın bu film için nasıl bir spor programı uyguladığı da hayranlar tarafından merak edilmeye başladı. Instagram hesabından spor programını paylaşan Dwayne Johnson adeta kamu hizmeti yaptı. Sabah kalkar kalkmaz hiçbir şey yemeden önce kardiyo yaptığını kaydeden Johnson, akşam saatlerine doğru da yüksek ağırlıklarla çalıştığını dile getirdi. Günde en az 2 kez antrenman yaptığını aktaran Dwayne Johnson, "dört başı mamur" bir Black Adam olabilmek için gecesini gündüzüne kattığını dile getirdi. Daha önceki filmlerinden çok daha iyi bir iş çıkarmak istediğini ifade eden Johnson, süper kahraman filmleri arasında da önemli bir yere tırmanacaklarına inandığını kaydetti.

Black Adam ne zaman gösterime girecek?

Vücudunu çok daha iyi bir hale getirmek istediğini ifade eden Johnson, bu nedenle beslenme tarzı ve antrenmanlarına çok daha fazla dikkat ettiğini dile getirdi. Eskiden sabah 5'te kalkarak yüksek ağırlıklarda çalıştığını aktaran Johnson, şimdi ağırlık idmanlarını akşama alarak kardiyoya da yer açtığını ifade etti.

Aksiyon filmerinin aranan yıldızı olan Dwayne Johnson, 2016 ile 2019'da "en fazla kazanan aktör" olarak Forbes dergisinin listesine girmişti. Ünlü aktör, DC evreninin bir başka karakteri olan Shazam'ın kardeşi olan Black Adam'ı canlandıracak. Bir anti-kahraman olan Black Adam'ın maceralarını anlatacak filmin yönetmenlik koltuğunda Jaume Collet-Serrayer yer alacak. Filmşn 21 Aralık'ta gösterime gireceği tahmin ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 14:37