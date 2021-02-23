Kate Winslet su altında: Öldüğümü zannettim!

2009'da vizyona giren Avatar, üç boyutlu (3D) olarak çekilmiş ve gösterime girdiği yılda büyük yankı uyandırmıştı. Titanik ve Terminatör gibi filmlerin yönetmeni olan James Cameron'un yönetmenlik koltuğuna oturduğu filmde Zoe Saldana, Michelle Rodriguez ile Sam Worthington gibi oyuncular rol almıştı. Sinemalarda gösterildiği dönemde büyük sükse yapan Avatar, 237 milyon dolara çekilmiş ve toplamda 2 milyar 787 milyon dolar hasılat elde etmişti. Sinema hasılatı bakımından dev bir rekor kıran Avatar, rekor olan Titanik'in hasılatını (2 milyar 185 milyon) sollamıştı.

Serbest dalış dersleri almış

Uzun yıllar boyunca tartışmalara neden olan konu nihayet son buldu ve sinema severlere istedikleri verildi. James Cameron'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği Avatar 2'nin çekimleri geçen yıl yapıldı. İlk filmde oynayan Zoe Saldana ve Sam Worthington'un yanı sıra Kate Winslet'in de oyuncu ekibinde yer alması büyük ilgi çekti. Titanik ve Sil Baştan gibi filmlerin yıldızı Kate Winslet, Avatar 2 filminin çekimleri sırasında başından geçenleri anlattı. Su altında geçecek sahneler için serbest dalış dersleri aldığını kaydeden Winslet, nefesini 7 dakika 14 saniye tutabildiğini aktardı.

"Dışarı çıkınca 'öldüm mü' dedim"

Filmin çekimleri esnasında su altında 7 dakika geçirdiğini kaydeden Winslet, bir taraftan da oyunculuk yapmanın kendisini zorladığını söyledi. Sudan çıkınca bir an için öldüğünü zannettiğini belirten Winslet, su dolu tanka dolarken kafasının "neredeyse bomboş olduğunu" itiraf etti. 45 yaşındaki güzel aktris, bu kadar uzun süreler su altında kalmanın tehlikelerini bilmesinde rağmen bunun heyecan veren bir deneyim olduğunun altını çizdi. Sul altında o baskı altındayken hayatın bütün dertlerini unuttuğunu kaydeden Winslet, zihnin berraklaştığını ve sadece "su içinde olmaya" odaklandığını kaydetti.

Filmde, 2154 yılında Dünya'daki kaynakların tüketilmesinin ardından uzayda başlayan arayışlar nihayet Güneş Sistemi dışında başarıya ulaşır. Bir şirket, Alpha Centauri yıldız sistemindeki bir uydu olan Pandora'nın ormanlık alanlarında neredeyse tükenmeyecek mineral madenleri bulur. Kaybolan bütün bilinçleri içinde barındıran ve sonsuz bir enerji kaynağı olan Ruhlar Ağacı'nın bulunması ise olayların gidişatını tamamen değiştirecektir.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 09:18