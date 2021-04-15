Kardeşlerim Harika Evleniyor! Gözde Türker Kiminle Evlenecek?

Kardeşlerim dizisi Atv ekranlarında yayın hayatına başlamış Ve ilk bölümü ile izleyicileri kendisine bağlamıştı. Dizide oyunculuk performansı ile dikkat çeken isimler arasında bulunan Gözde Türker Harika karakterine hayat veriyor. Her ne kadar senaryo gereği oynadığı rol ile izleyici kitlesi tarafından çok fazla sevilmese de başarılı performansı ile takdir ediliyor. Başarılı oyuncu Gözde Türker kardeşlerim dizisinden önce İstanbullu Gelin, Poyraz Karayel ve Muhteşem Yüzyıl gibi başarılı dizilerde rol almıştı. Şimdi ise Gözde Türker özel hayatı hakkında bilgi verdi.

1993 yılında doğduğu öğrenilen oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunudur ve kariyerine 2010 senesinde başlamıştır. Sokakta yürüyüş yaparken magazinciler ile karşılaşan Gözde Türker muhabirlerin kendisine sorduğu soruları yanıtladı ve merak edilenlere cevap verdi. Muhabirler ile yapmış olduğu kısa sohbet sırasında Kardeşlerim dizisi ile ilgili de bilgiler veren oyuncu özel hayatı ile ilgili müjdeli haberi paylaştı.

Özel hayatına da değinen ve kısa zaman içerisinde evleneceğini açıklayan başarılı oyuncu Gözde Türker, bu kararı ile şaşırttı. Tiyatrocu olan Türker dizilerde ve sinemalarda da rol almayı çok sevdiğini ve hayat verdiği karakter olan Harika’nın izleyiciler tarafından çok sevilmediğini ancak ön yargılı davranılmaması gerektiğini açıkladı. Harika karakterinin de bir hayat hikayesi ve yaşadıkları olduğuna dikkat çeken oyuncu insanların bunlara da dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

Kardeşlerim dizisi ile konuşurken oyuncuya parmağındaki yüzük ve soruldu ve Gözde Türker bu soru karşısında yakın zamanda evleneceğini ilk kez hayranlarına duyurdu. Aynı zamanda nişanlısının oyuncu olmadığı bilgisini de paylaştı. “Temmuz ayında inşallah evleneceğiz” şeklinde açıklamalarda bulunan Gözde Türker, çok yoğun çalıştıkları için evlenmeye fırsat bulamadıklarını söyledi. Müstakbel eşinin ise implant ve diş malzemeleri satıp, diş hekimleri ile çalıştığını anlattı.