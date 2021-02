Kardeşlerim dizisine Sabahattin Yakut dahil oldu! Sabahattin Yakut kimdir?

ATV ekranlarında yeni başlayacak olan Kardeşlerim dizisine ait detaylar belli olmaya başladı. İlk tanıtımları yayınladı ve merak uyandırmayı şimdiden başardı. Kardeşlerim dizisi güçlü kadrosu ile de ilgi çekti. İşte diziye ait bilgiler haberimizin devamında yer alıyor.

Yapımını NGM'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Serkan Birinci'nin oturduğu ve senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim dizisi ATV ekranlarında çok yakında başlıyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve konusu ise şöyle:

Kardeşlerim dizisinin konusu : Kardeşlerim dizisinde birbirine kenetlenen 4 kardeşin ailesini kaybettikten sonra acı dolu yaşam mücadelesi gözler önüne serilecek. Kardeşlerin hayat mücadelesinde birbirlerine destek olmaları, yılmadan yıkılmadan mücadele etmeleri, umutları ise büyük ilgi çekecek. Aile olmanın öneminı hissettirerek duygusal anlar yaşanırken kimi zamanda küçük mutluluklarla neşeli anlara tanıklık edilecek.

Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu şöyle: Ahu Yağtu, Celil Nalçakan,Halil Özgür Sarı, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Yiğit Koçak, Kaan Sevi, Onur Seyit Yaran, Melis Minkari, Cihan Şimşek, Recep Usta, Su Burcu Yazgı Çoşkun, Simge Selçuk gibi başarılı isimler yer alıyor. Son gelen bilgilere göre ise başarılı oyuncu Sabahattin Yakut kadroya dahil oldu.

Sabahattin Yakut kimdir?

7 Haziran 1981 yılında Manisa'da dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. İlk kez 2012 yılında yayınlanan Jin adlı sinema filminde canlandırdığı Kahya karakteri ile sektöre atılmıştır. Sabahattin Yakut'un yer aldığı yapımlardan bazıları şöyledir: Tuhaf Zamanlar, Yav He He, Çetin Ceviz 2, 7Yüz, Dört Köşe, Arapsaçı, Can Feda, Muhteşem İkili ve Kuşlarla Yolculuk

Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak?

Kardeşlerim dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Kardeşlerim dizisinin Şubat ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor. Yayın tarihi belli olduğunda paylaşacağız