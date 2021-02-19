Kardeşlerim Dizisi Oyuncuları Konusu Ne? ATV’nin Yeni Dizisi Kardeşlerim Başlıyor

ATV’nin yeni dizisi kardeşlerim ilk fragmanıyla birlikte dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Hayat mücadelesine tutunmuş dört kardeşin hayatını konu alan ATV’nin yeni dizisi ise cumartesi günleri ekrana gelecek. Yeni bölümü yarın 20 Şubat itibariyle başlayacak olan dizinin ilk bölümü öncesi, Kardeşim dizisinin oyuncuları ve konusu oldukça merak edildi. Bizde sizler için ATV’nin yeni dizisi Kardeşim dizisinin ilk bölümü öncesi hem konusunu hem de oyuncularını tanıttık. Detaylar haberimizde.

Kardeşlerim dizisi daha ilk fragmanında dikkatleri üstüne çekmeyi başarmıştı. Hayat mücadelesine tutunan dört kardeşin hayat hikayesini alacak dizi ise şimdiden beğenilmiş ve hayran kitlesini toplamayı aşardı. Peki kardeşim dizisinin oyuncuları kimler? Yeni diziyle birlikte ekranda göreceğimiz isimler ise şu şekilde olacak;

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerde ise Calil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete ve Fadik Sevin Atasoy’u göreceğiz.

Yine bu oyuncular dışında Ahu Yağtu ve Simge Selçuk da baş rollerde yer almakta.

Bu dört kardeş düştükçe birbirine bağlanacak ve anne- babalarının yoklarında birbirine tutunacaklar.

NGM yapımı olan dizinin ise yönetmen koltuğunda Serkan Birinci otururken senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alındı.

KARDEŞLERİM KARAKTERLERİ

Celil Nalçakan dizide Akif Atakul’a hayat verecek. Akif ise merhametli olduğu kadar da hırslı bir adam. İstedikleri yapamayacağı çok az şey var.

Halit Özgür Sarı ise Kadir Eren’e hayat verecek. Kadir 19 yaşında ve en büyük kardeş. Kardeşlerinin iyliği için çabalayacak en büyük abi.

Ahu Yağtu ise dizide Suzan Manyaslı olarak karşımıza çıkacak. Kocasının yalnızlığı nedeniyle kırılgan olan Suzan kendini tekrardan keşfedecek.

Cüneyt Mete ise dizide Orhan Eren’e hayat verecek. Ölen abisinin çocuklarına sahip çıkabilmek için her şeyi yapmayı deneyecek.

Fadik Sevin Atasoy ise Şengül Eren’i canlandıracak. Şengül dizide cimri ve paragöz bir kadın.

Su Burcu Yazgı Coşkun dizide en büyük kız kardeş Asiye Eren’e hayat verecek. Ailenin annesi olacak ve özellikle de küçük kız kardeşlerinin yanında duracak.

Yiğit Koçak ise Ömer Eren’e hayat verecek. Karakteri ise duygusal olduğu kadar hırslı. Her zaman abisine destek olmayan isteyen Ömer kalbinin sesine de yenik düşecek.

Aylin Akpınar ise küçük kız kardeş Emel Eren’e hayat verecek. 6 yaşındaki Emel ise sevgi dolu sevimli bir kız çocuğu.

KARDEŞLERİM KONUSU NE?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel anne ve babaları hayata veda ettikten sonra birbirleriyle kalan dört kardeş. Kazadan sonra birbirlerine bağlanan bu dört kardeş başka hiçbir şeye sahip değildir.

Kazaya sebep olan Akif Atakul’un özel koleji ise daha sonra bu dört kardeş için kapılarını açar. Zengin ve yoksulun, suçlu ve masumun karşılaştığı bu dizide kardeşlerin hikayesini izleyeceğiz.

KARDEŞLERİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Kardeşlerim dizisi yarın 20 Şubat’tan itibaren her cumartesi günü ATV ekranlarında olacak. Akşam 20:00 itibariyle.