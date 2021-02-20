Kardeşlerim Dizisi Kadir Eren Kimdir, Gerçek Adı Ne? Halit Özgür Sarı Kimdir Kaç Yaşında Hangi Dizilerde Oynadı?

İlk kez bu akşam ATV ekranlarında saat 20.00’da televizyon seyircisi ile buluşacak olan Kardeşlerim dizisinin oyuncuları şimdiden merak edilmeye başlandı. Başrol oyuncuları arasında yer alan Halit Özgür Sarı, Kadir Eren karakterine hayat verecek. Gösterdiği oyunculuk performansıyla ve yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çeken Halit Özgür Sarı’nın kim olduğu, nereli olduğu, kaç yaşında olduğu, hayatı ve oynadığı diziler merak ediliyor.

Bu akşam ATV ekranlarında yepyeni bir dizi başlayacak. Yayınlanan fragmandan sonra televizyon seyircisinin dikkatini oldukça çeken Kardeşlerim dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Başrol oyuncularından biri olan Halit Özgür Sarı’nın canlandırdığı Kadir Eren karakteri fragmanda bile çok sevildi. İzleyiciler “Halit Özgür Sarı kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde, filmlerde oynadı?” gibi soruların yanıtlarını arama motorlarında arıyor. Sizler için Halit Özgür Sarı ile ilgili tüm merak edilenleri araştırdık.

HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?

1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Halit Özgür Sarı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında oyunculuğa merak salması ile birlikte Esra Kızıldoğan ile Temel ve İleri Oyunculuk Craft Atölyesinde oyunculuk eğitimi almaya karar vermiştir. İlk oyunculuk deneyimini Diriliş Ertuğrul dizisinde elde eden Halit Özgür Sarı, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisinde Kerem karakterini canlandırmıştır. Son olarak dijital ortamda yayınlanan Hakan Muhafız dizisi ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Halit Özgür Sarı’nın boyu 1.78 metre kilosu ise 67’dir.

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU NE?

Anne ve babasını kaybeden 4 kardeşin bir başlarına ortada kalması ile birlikte verdikleri hayat mücadelesini ele alan Kardeşlerim dizisi seyircileri şimdiden duygu yüklü sahneleri ile kendine çekmeyi başardı.

KARDEŞLERİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yönetmenliği Serkan Birinci tarafından yapılan ve Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan Kardeşlerim dizisinin çekimleri çoğunlukla İstanbul'un Fatih ilçesinde gerçekleştiriliyor. Fatih'in yanı sıra pek çok farklı ilçede de sahneler çekilmiştir.

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI

Celil Nalçakan (Akif)

Halit Özgür Sarı (Kadir)

Cüneyt Mete (Orhan)

Fadik Sevin Atasoy (Şengül)

Ahu Yağtu (Suzan)

Simge Selçuk (Nebahat)

Yiğit Koçak (Ömer)

Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye)

Aylin Akpınar (Emel)

Onur Seyit Yaran (Doruk)

Cihan Şimşek (Oğulcan)

Damlasu İkizoğlu (Melisa)

Gözde Türker (Harika)

Kaan Sevi (Mazlum)

Melis Minkari (Aybike)

İrem Salman (Talya)

Lizge Cömert (Süsen)

Recep Usta (Berk)