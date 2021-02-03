Kardeşlerim Dizisi Başlıyor! Atv’nin Bir Dizisi Final Mi Yapacak?

Atv ekranları yeni bir iddialı dizi ile geliyor. Yeni başlayacak dizinin adının ise “Kardeşlerim” olacağı öğrenildi. Dizinin konusu dört kardeşin zorlu geçen hayat mücadelesi olacak. Tek amaçları daha iyi koşullarda yaşamak olan kardeşlerin yürek burkan ama aynı zamanda derinlerde bir yerde sevgi dolu olan hikayeleri Atv’nin yeni dizisi olarak seyircilerle paylaşılacak. Konusu dört kardeşin yaşadıkları mücadele dolu hikayeler olan Kardeşlerim’in ilk fotoğrafları ve fragmanı geçtiğimiz günlerde seyirci ile paylaşıldı. Dizinin ekranlara geleceği tarih merak edilirken oyuncu kadrosu ve diğer detaylar da merak konusu oldu. Peki Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak? İşte Atv ekranlarında seyircilerin merak ettiği soru ve dizi hakkında merak edilen gerçekler…

Dizinin ikinci fragmanın da yayına verilmesinden sonra seyircilerin merakı arttı. Bir an önce bölümün tamamını izleyip konuya hakim olmak isteyen izleyici, dizi ile ilgili heyecanlı bekleyişini sürdürmekte. Bir aldatma olayı ve iki ölüm haberi gibi yaşanan iki büyük acı verici olayın ardından yetim kalan çocukların dramı, diziyi izleyenleri gözyaşlarına boğacak. Atv’nin fragmanını yayınladığı dizi “Kardeşlerim’in” ne zaman başlayacağı ise henüz net olarak bilinmemekte.

Atv ekranlarında akşam saatlerinde dizi yayınlanmayan tek gün Cumartesi akşamı. Ancak o gün de Kim Milyoner İster isimli yarışma programı yayınlandığı için dizinin hangi gün seyirci ile buluşacağı merak konusu oldu. Yayın akışında boş gün olmamasından dolayı dizinin hangi gün ekranlara geleceği kafaları karıştırmış durumda. Atv, bir dizisinin yayından kaldırıp onun yerine yeni dizisini yayın akışına ekleyebilir ya da Kenan İmirzalıoğlu sunumu ile gerçekleşen yarışma programını daha geç bir saate erteleyebilir. Kanalın vereceği karar seyirciler tarafından merak konusu oldu. Bu yüzden fragmanı yayınlanan dizinin kanalda nasıl bir değişikliğe yol açacağı öğrenilmek üzere bekliyor.