Kanye West ile Kim Kardashian neden boşandı?

2020'deki ABD Başkanlık seçimlerine katılan ancak yüzde 1'e ulaşamayan ünlü rapçi Kanye West (43) ile Kim Kardashian'ın (40) boşanma nedeni netleşti. Konuyla ilgili basına sızdırılan belgelerde boşanma nedeninin, ikili arasındaki büyük farklılıklar olduğu kaydedildi. Kim Kardashian'ın Şubat ayı başında açtığı boşanma davasında Kanye West'in başkanlık seçimine girmesinin de etkisinin bulunduğu ifade edildi. Çiftin boşanmasına dair belgelerin The Sun gazetesi tarafından paylaşıldığını belirtildi.

2,2 milyar dolarlık serveti paylaşacaklar!

The Sun'ın paylaştığı belgelere göre Kardashian, çocukları olan North (7), Saint (5), Chicago (3) ile Psalm’ın (21 aylık) ortak velayetini istedi. Rapçi kanye West'in de bu düzenlemeleri kabul ettiği ve evlilik anlaşmasının maddelerine itiraf etmediği aktarıldı.

Toplamda 2,2 milyar dolar servete sahip olan Kanye West-Kim Kardashian ikilisinin, bu serveti bölüşme konusunda uzlaşmacı ve dostane tavırlar sergilediği belirtiliyor. People dergisine demeç veren bir gizli kaynak da boşanma sürecinde ikili arasında herhangi bir anlaşmazlığın yaşanmadığını öne sürdü.

"Kanye o mücevherleri satmak istiyor"

Kim Kardashian'ın evliliği sürdürmekten yana olduğu ancak aynı duyguyu Kanye West'te göremeyince boşanmaya karar verdiği kaydedildi. Boşanma sonrası Kim Kardashian'ın bir adada kutlama düzenleyeceği iddia edildi. Kanye'nin Kim Kardashian'a çok kırıldığı ve hiçbir bağlantısının kalmasını istemediği öne sürülüyor.

Bu nedenle ünlü rapçi West'in, Kim Kardashian'a aldığı mücevherleri satmak istediği belirtildi. Evlilik süresince eş Kim Kardashian'a milyonlarca dolar değerinde mücevher satın alan West, bazı mücevherleri satmayı kafasına koyduğu öne sürülüyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 14:18