Kanunsuz Topraklar Dizisine Bomba Transfer!

FOX Tv ekranlarında yayımlanan ekranlarının sevilen dizisi Kanunsuz Topraklar'ın kadrosuna bomba transfer. Dizinin yeni transferi çok konuşulacağa benziyor.

Kanunsuz Topraklar Dizisine Bomba Transfer!

Show TV ekranlarının Sevilen dizisi Ramo'nun başrol oyuncusu Esra Bilgiç  yeni bir diziye transfer oldu.  Ramo dizisi final yaparak izleyicilerine veda etti. Güzel oyuncu Esra Bilgiç Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar dizisinde  sevenleri ile tekrar buluşacak. . Geçtiğimiz haftalarda final yapan Ramo dizisinden ayrılan Esra bir hiç bu sefer Fox TV'nin sevilen dizisi Kanunsuz Topraklar ile tekrar sevenleri ile buluşacak. Esra Bilgiç yer alacağı yeni projesinde,  ekranların sevilen oyuncusu Uğur Güneş ile partner olacağı öğrenildi.

Cuma akşamlarının sevenleri ile buluşan,  Ramo dizisi, final kararı almasının ardından  dizinin sevilen ismi Esra Bilgiç'ten yeni proje haberi hemen geldi. Ramo'nun final yapması ile,  Esra Bilgiç hayranları üzülürken  Bilgiç'in,  Kanunsuz Topraklar adlı dizide yerini alacağını öğrenen hayranları moral buldu.

Yeni Partneri Uğur Güneş

Ramo'da  yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım ile başrol oyunculuğunu paylaşan Esra Bilgiç, Gold Film imzalı ekranların sevilen dizisi Kanunsuz ile anlaştığı öğrenildi.FOX TV ekranlarından   sevenleri ile buluşacak olan Esra Bilgiç'e, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan Uğur Güneş yeni partneri olacak. 

Esra Bilgiç Kimdir?

14 Ekim 1992 Ankara'da doğan güzel oyuncu.  Üniversite eğitimini  en başta Hacettepe Üniversitesi’nde Arkeoloji eğitimi aldı. Daha, sonrasında Bilkent  Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Bölümüne başladı. Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan,  ekranların sevilen dizisi  Diriliş:  Ertuğrul ile başladı. Güzel oyuncu Bilgiç burada Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin bulunduğu projede yer aldı. Bilgiç burada sergilediği  oyunculuk ile,  kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmandı. Geçtiğimiz haftalarda final yapan Ramo dizisinden ayrılan Esra bir hiç bu sefer Fox TV'nin sevilen dizisi  kanunsuz topraklar ile tekrar sevenleri ile buluşacak. Esra Bilgiç'in yeni partneri ise Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan Uğur Güneş olduğu biliniyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2021, 00:00
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