Kanal D’den Bomba İddia! Yeni Dizi Hazırlıklarına Başlanıldı

OGM Pictures 2008 yılında Onur Güvenatam tarafından kurulmuştu. Kısa süre içerisinde önemli dizi projelerine imza attığı bilinen OGM Pictures’ın çok başarılı işlere de imza attığı konusunda pek çok kişi hemfikir. Son olarak imza attığı projeler ile bir anda piyasanın en önemli oyuncularından biri haline gelen OGM Pictures beğeni toplamakta.

Bir Netflix dizisi olan “Atiye” dizisinin yanısıra TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan Doğduğun Ev Kaderindir dizileri ile sektöre ilk adımlarını atan OGM Pictures, bu sezonda ise güzel haberleri birbiri ardı sıra verdi. TRT 1 ekranlarında “Masumlar Apartmanı” TV8’de ise Kırmızı Oda gibi birbirinden başarılı iki proje ile güçlü reytingler alan dizileri piyasaya süren yapım firması, şimdilerde ise yeni bir proje üzerine çalışmakta. Öyle ki, bu dizi de diğerleri gibi çok iddialı olacak. Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda’ya kardeş niteliğinde hazırlanacak olan Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserlerinden uyarlanmış olan Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı dizilerinin ardından şimdi ise “Camdaki Kız” isimli kitap ile aynı adı taşıyan yeni bir dizi hazırlıkları sürdürülüyor.

Edinilen bilgilere göre, Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un başrollerini paylaştığı “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisi de kitabın bir bölümünden alınmıştı. Ancak şu anda “Doğduğun Ev Kaderindir” farklı bir yol üzerinde ilerlemekte. Diğer taraftan Gülseren Budayıcıoğlu’nun da “Camdaki Kız” romanı, dizi olacağı için bir süredir bu projesi üzerinde yoğunlaştı. Budayıcıoğlu yine ekranlarda seyirci kitlesinin nefeslerini tutarak takip edeceği yapımı hazırlamak üzere çalışmalarına devam ediyor.

Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda isimli başarılı dizlere kardeş niteliğinde hazırlanan “Camdaki Kız” dizisinin yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. TV100’den Birsen Altuntaş’ın yaptığı paylaşımlara göre Kanal D “Camdaki Kız” dizisini bünyesine kattı. Dizinin başrol oyuncusu olarak Burcu Biricik, kendisine gelen teklifi kabul ederken Camdaki Kız’ın yönetmenliği ise “Kadın” dizisinin başarılı bir şekilde yönetmenliğine imza atan Nadim Güç tarafından yapılacak. Başrol oyuncusu Burcu Biricik zaten bir süredir aynı yapım firmasında olan Kırmızı Oda isimli dizide “Boncuk” karakteri ile izleyicilerden takdir toplamıştı. Yoğun bir şekilde hazırlıkları sürdürüldüğü bilinen dizinin Nisan ayında seyirciler ile buluşması iddia ediliyor. Aynı zamanda erkek başrol oyuncusu olarak Uraz Kaygılaroğlu’na da teklif gittiği iddia konusu oldu.