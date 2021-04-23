Kanal D Listeleri Altüst Etti! Camdaki Kız Rakiplerini Geçti

Bu sezon Perşembe akşamlarının favori dizisi olarak Bir Zamanlar Çukurova isimli proje zirveyi koruyordu. Ancak Kanal D'nin araya girmesi ile birlikte listeler altüst oldu ve Camdaki Kız birincilik aldı. Sezonun sonlarına doğru yaklaşılması ile birlikte Kanal D, Camdaki Kız ile birlikte yükselişe geçti. Dün akşam yeni bölümünü ekranlara taşıyan dizi, yüksek reyting oranları ile birlikte farkı tablolar oluşmasını sağladı.

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu ikilisinin başrolünde yer aldığı dizi Camdaki Kız Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlandı ve Perşembe günlerinde zirveyi kaptı. Bir Zamanlar Çukurova isimli dizi ise tüm kişiler kategorisine hala çok iyi sonuçlar alıyor ancak Camdaki Kız da izleyicilerin favorisi haline geldi.

ATV dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova dün akşam yayınlanan programlar arasında yalnızca tüm kişiler kategorisinde öne çıkabildi. Daha önceleri ABC1’de ve AB’de erişilmez reyting oranları alan Bir Zamanlar Çukurova artık eski sonuçlarını elde edemiyor. ATV dizisi yeni bölümü ile birlikte günü 5. sırada bitirdi ve ABC1’de ise 3 olarak bölümü tamamladı.

Yeni dizi Camdaki Kız ise Bir Zamanlar Çukurova sonrasında totalde 2. Oldu. Ancak AB ve ABC 1'deki sonuçlara göre 2 haneli oranlara çıkabildi. Bu sezonun sürpriz dizisi olarak zirveyi koruyan yeni dizi uzun süre boyunca listelerinin üst sıralarında yer alacak gibi duruyor. Hem senaryonun güçlü olması hem de dizinin oyuncu kadrosunda başarılı isimlerin yer alması reyting oranlarında yeni sonuçlar almayı sağlıyor.

Yalnızca yara almayan dizi Bir Zamanlar Çukurova olurken Mucize Doktor ise oldukça ciddi bir düşüş ile karşı karşıya kaldı. Fox TV'nin dizisi için işler tepetaklak olurken mucize doktor hakkında alınacak karar merak konusu oldu. Mucize Doktor’un hayranları dizinin final yapma ihtimalini konuşmaya başladı. Ancak bu şekilde bir yorum yapabilmek için resmi bir açıklama gelmesi gerekiyor. Mucize Doktor tüm kişilerde 9. sıraya geriledi ve AB’de 6. Oldu. Dizi, ABC1 listesinde ise 5. sırada olarak günü tamamlandı