Kanal D Dizisini Erteleme Kararı Aldı

Kanal D son dönemde başarılı izler ortaya koyamıyor ve yapımcıları hayal kırıklığına uğratıyor. Sncak kanalın oldukça sevilen dizileri de mevcut. Yüksek temposuna devam eden Arka Sokaklar, yayın hayatını sürdürüyor. Bununla birlikte büyük bir çıkış yakalayan Sadakatsiz dizisi de ekranların gözdesi. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen tarafından başrolleri paylaşan Sadakatsiz, yayın hayatına başladığı ilk günden beri Kanal D ekranlarının vazgeçilmez oldu ve takip edilmeye heyecan içinde devam ediyor. Bunun yanı sıra, Kanal D ekranlarının başarılı projesi Hekimoğlu da sevilerek izleniyor ancak reyting oranları ise ortalama düzeyde.

Bu dizilerin yanı sıra Camdaki Kız isimli yeni projenin de ilk fragmanı dün akşam ekranlara geldi. Diğer taraftan kanalın farklı bir proje fikri olduğu da dikkatleri çekmişti. Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak olan yeni dizi projesinin yönetmen koltuğunda ise Hülya Gezer'in oturacağı ortaya çıkmıştı. Yeni projenin bir uyarlama olması dizi izleyicilerinin de merakını arttırdı. İngiltere yapımı ile beğenilen bir dizi olan Liar uyarlama olarak Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşacak.

İngiltere yapımı olan Liar dizisinin Türkiye'de yayınlanırken isminin Yalancı olacağına karar verilen yeni dizi, Süreç Film imzalı olarak seyirci kitlesi karşısına çıkacak. Ancak edinilen son bilgilere göre Kanal D yeni dizisi hakkında erteleme kararı aldı. Gazeteci Birsen Altuntaş kulis bilgilerini yazdı. İngiltere yapımı olan ve uyarlama ile ekranlara gelecek olan Yalancı dizisinin ekranlara geleceği tarih, Eylül ayına ertelendi. Edinilen son bilgilere göre dizi, 2021-2022 sezonu için hazırlanacak ve izleyici kitlesi dizi izlemek için merakla bekliyor.

Öğrenilen bir diğer bilgi ise Yalancı dizisinin başrollerinde Kadir Doğulu ve Ceren Moray ikilisin rol alabileceği ihtimali oldu. İki güçlü isim eğer Yalancı dizisinin başrollerinde olursa, Kanal D dizisi büyük bir başarıya imza atacak gibi gözükmekte. Bunun yanı sıra oyuncu kadrosu için seçmelerin de devam ettiği öğrenildi. Güçlü bir senaryoya sahip olan Yalancı dizisi, iyi bir kadro ile ekranlara damgasını vuracak. İngiltere yapımı olan proje toplamda 12 bölümden oluşuyordu ve 2 sezon yayınlanmıştı. Her sezon 6 bölümü ekranlara gelen dizi, 2017 senesinde ilk bölümünü seyirci ile buluşturmuş ve 2020'de ise ikinci sezonuna başlamıştı. Dizinin yönetmen koltuğuna oturacağı öğrenen Hülya Gezer ise daha önce Diriliş Ertuğrul, Avlu, Yaralı Yürek, Kırık Kanatlar ve Hekimoğlu dizilerinde yönetmenlik rolünde bulundu.