'Kalp Atışı' dizisindeki o sahneye tepki yağıyor !

Show TV'de yayınlanan Kalp Atışı dizisinin 10. bölümünde bir sahne halkı isyan ettirdi. Polis Özel Harekat memurunun tokatlandığı sahneye sosyal medyadan tepki yağdı.

SALDIRGANA DEĞİL DOKTORLARA MÜDAHALE

Yayınlanan bölümde, hastanede etrafa rastgele ateş açan bir saldırganı engellemek için gelen özel harekatçıların saldırgana değil de sürekli doktorlara müdahale etmesi ve en sonunda da yaralanan kişilerin tek tek öldüğü görüldü.

KİMSE BU SAHNELERE BİR ANLAM VEREMEDİ

Dizide senaryonun seyri ve dizideki özel harekat timlerinin davranışları ise halkta Polis Özel Harekat'ın ismini lekelemek için bu sahnelerin bilerek çekildiği algısı oluştu.

İşte o tepkilerden bazıları;