Kağıttan Hayatlar Filminin Konusu Ne? Çağatay Ulusoy Kimdir?

Kağıttan Hayatlar filmi, şimdiden oldukça büyük bir ilgi gördü. Oyuncu kadrosuna genç isimlere yer veren filmin yapımı Netflix platformunda yerini aldı. 12 Mart tarihi itibari ile sevenleri ile buluşan filme ise ilgi çok büyük oldu. Çağatay Ulusoy'un usta oyunculuğu sosyal medyada ana gündem maddesi haline geldi.

Başrolünde genç oyuncu Çağatay Ulusoy ve Emir Ali doğruluğun yer almış olduğu kağıttan Hayatlar Filmin 12 Mart Tarihi itibari ile Netflix'te sevenleri ile buluştu. İlginin büyük olduğu filmin kadrosunda ise, Tomris Çetinel, Osman İskender Bayer, Turgay Tankülü, Volkan Çalışkan, Mehmet Bahattin genç, Okşan büyük gibi oyuncular mevcut.

Kağıttan Hayatlar Filminin Konusu Ne?

Mehmet Genç yaşta geçimini Kağıt toplayarak sağlayan geç adam 8 yaşındaki Ali ile çalıştıktan sonra hayatı öncekisi gibi olmayacaktır. Ali ile duygusal bağ kuran Mehmet en çok Tahsin babadan destek almaktadır.

Oyuncu Kadrosu

Çağatay Ulusoy, Emir Ali Doğrul, Tomris Çetinel, Turgay Tanülkü, Osman İskender Bayer, Volkan Çalışkan, Okşan büyük, Mehmet Bahattin Genç yer almaktadır.

Çağatay Ulusoy Kimdir?

3 Eylül 1990 tarihinde İstanbul'da Doğan Ulusoy, 2010 yılında Best Model Of Turkey birincisi olmuştur. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi sulama sistemleri mezunudur. Başarılı oyuncu oyunculuk derslerini ise Ayla Algan'dan almıştır. Adını Feriha Koydum dizisinde, adına duyuran Çağatay Ulusoy, kariyer basamaklarını bu diziden sonra hızlı bir şekilde tırmanmıştır. 2011 yılında Anadolu Kartalları filminde ışığını iyice parlatan Ulusoy, Sergilemiş olduğu oyunculuğu sayesinde büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Medcezir dizisinde canlandırmış olduğu Emir karakteriyle ilgi toplayan Ulusoy aynı zamanda rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile yaşamış olduğu ilişki ile sık sık magazin gündeminde yer alıyordu.

Çağatay Ulusoy'un Oynamış Olduğu Dizi ve Filmler?

Adını Feriha Koydum, Emir'in Yolu, Medcezir, İçerde, Hakan Muhafız, Menajerimi Ara, Yeşilçam, Anadolu Kartalları, Delibal, Mücadele Çıkmazı

Projelerşnde yer alan Çağatay Ulusoy, duayen isimlerden de geleceğin büyük olay oyuncuları arasında yer alacağına dair sık sık övgü dolu sözler ile anılıyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 22:40