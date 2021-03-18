Kağıt Ev Oyuncuları Kimdir? Kağıt Ev Konusu Nedir?

Sezon sonuna yaklaşılmasına rağmen kanallar yeni dizi projeleri için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Star TV, son dönemlerde ekranlara getirdiği dizileri ile bazı sorunlar yaşamış ancak bu durumu toparlamak istemişti. Edinilen son bilgilere göre ise Star TV'nin yeni iddialı bir proje üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Yaz aylarında seyirci kitlesi ile buluşacak bir dizisi olan Star TV, bunun yanı sıra bir de Nisan ayında ekranlara gelmesi planlanan bir dizi için de planlarını yaptı.

Star TV'nin ekranlara iddialı bir şekilde başlayacak olan dizisinde Erdal Beşikçioğlu'nun rol alacağı konuşulmaya başlamıştı. Beşikçioğlu son olarak Fox TV’de yayınlanan Çocukluk isimli televizyon dizisinde Burcu Özberk ile bir dizi çekmiş ancak Çocukluk, reyting oranları bakımından hayal kırıklığına uğratmıştı. Beklenen reytingi alamayan dizi, 11. bölümünde final kararı almış ve ekranlara veda etmişti.

Çocukluk dizisinde beklediği sonucu alamayan Erdal Beşikçioğlu, bu kez Star TV'de yayınlanacak olan iddialı bir dizi ile hayranları karşısına geçecek. Beşikçioğlu ile birlikte dizinin başrolünde yer alacak kadın oyuncunun da kim olacağı merak konusu olmuştu. Nur Fettahoğlu’na teklif gittiği öğrenilmiş ancak Fettahoğlu’ndan nasıl bir cevap geldiği henüz bilinmiyordu. Ancak edinilen bilgilere göre başarılı oyunu Nur Fettahoğlu'nun dizide kadın başrol oyuncusu olarak rol almayı kabul ettiği haberi öğrenildi. Özet olarak Star TV'de başlayacak olan iddialı dizide Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu ikilisi projenin başrollerini paylaşacak.

2 başrol oyuncusunun yanı sıra dizinin 03 Medya yapımcılığında ekranlara geleceği öğrenildi ve kadroda 2 ismin de olacağı dikkatleri çekti. Kadroda olduğu öğrenilen her iki ismin de bir süre önce Yasak Elma dizisinde rol almış olması bir tesadüf olarak değerlendirildi.

Kadroda bulunan isimlerden biri Can Nergis isimli oyuncu. Nergis, Yasak Elma dizisinde Mert karakterine hayat vermiş ancak birkaç bölüm önce senaryo gereği diziye veda etmişti. Bunun yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda bulunacak olan diğer isim ise Tuvana Türkay olarak açıklanmıştı. Türkay da rol arkadaşı Nergis gibi Yasak Elma'da Leyla karakterine hayat vermiş ancak bir süre sonra diziden ayrılmıştı. İki ismin de Star TV'nin oyuncu kadrosunda bulunması televizyon dizisi hayranlarının heyecanını arttırdı. Bunun yanı sıra dizinin ismi ise Kağıt Ev olarak açıklandı.