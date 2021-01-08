Kafalar 5 Yıl Hapis Şoku! Bilal Atakan ve Fatih Hapse Girecek Mi?

Son dakika haberine göre sosyal medyanın sevilen isimleri “Kafalar” isimli grubun üyeleri için 5 yıla kadar hapis istenmekte. Hapis isteminin sebebi ise bir videoları. 100 Bin TL ile 1 Gün Geçirmek isimli videonun sahipleri içerikte sanal kumar sitelerin reklamlarını yaptıkları gerekçesi ile yargılanıyor. İşte 5’er yıla kadar hapis istemi ile yargılanan “Kafalar” grubu haberi ve detayları…

5 Yıl Hapis Şoku

Kafalar grubu üyeleri ( Bilal H., Atakan Ö. Ve Fatih Y.) Youtube kanalları aracılığı ile hesapları üzerinden takipçileri ile video paylaşımında bulunuyorlar idi. Yüksek oranda izlenme ve beğenme oranı alan grup hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Çektikleri videonun içeriği 100 bin TL’nin nasıl harcanacağı hakkındaydı. Çektikleri video hakkında duyuru yapan Kafalar grubu büyük kupon yaptıklarını, kuponun tutması durumunda 100 bin küsür TL kazanacaklarını açıkladı. Bildikleri tüm totemleri uyguladığını açıklayan grup üyeleri. 120 bin TL için sanal kumar sitelerinden kazanılmış dedi. Son olarak yazılarında bu parayı Kıbrıs’ta ezmeye var mısınız kardeşlerim notunu düştüler.

Youtube hesaplarında 1 milyon 280 bin takipçileri bulunan Kafalar grubun kanalında 2016 senesinin Aralık ayında yayımlanan videoyu 4 milyon 907 bin kişi izledi. İzlenilen videoda Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri yaptıkları tespitte yasadışı bahis ve kumar sitelerinin reklamının yapıldığını belirlediler. Grubun yayınladığı videoda kumar sitesinin isminin görünür halde olduğu açıklandı. Polisler Kafalar grubunun üyeleri Atakan Ö, Bilal H., ve Fatih Y.’yi gözaltına aldı.

Üyeler verdikleri ifadelerinde ilgili videonun menajerleri Arda tarafından hesaba yüklendiğini söyledi. Menajerlerinin sitenin reklamı için aracılık yaptığını ifade eden grup üyeleri, bahsi edilen sitenin Kıbrıs’ta yasal olması nedeni ile her hangi bir sorun yaşayacaklarını daha önceden düşünmediklerini anlattı. Videoda kullanılan paranın gerçek olmadığı belirtilirken insanları yasa dışı sitelere yönlendirme gibi bir amaçlarının olmadığını gerçek amaçlarının eğlenmek olduğunu ve videoları fazla sayıda insan tarafından izlendiği taktirde daha çok takipçi kazanacaklarını düşündüklerini ifade etti. Sözlerini videoda bahsettikleri site ve site yetkilileri ile bir ilgileri olmadığını açıklayarak bitirdiler.

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021, 00:25