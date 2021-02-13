Kadir Toptaş'ın ölümünün ardından siyasi liderlerden başsağlığı!

Geçtiğimiz Kasım ayında Koronavirüs'e yakalanan Kadir Toptaş bugün hayata gözlerini yumdu. 75 yaşındaki eski İBB Başkanı Kadir Toptaş'ın ölüm haberini Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu duyurdu.

Amerikan hastanesinde yatmakta olan Kadir Toptaş'ın durumu ağırlaşarak entübe edilmişti. Aylardır Koronavirüs ile mücadele eden eski İBB Başkanı Kadir Toptaş'ın vefat haberini duyuran Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu; “Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman’a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." açıklamasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Covid-19 tedavisi nedeniyle bir süredir yoğun bakımda olan, 13 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimize önemli hizmetler sunan Kadir Topbaş'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize baş sağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş : "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski belediye başkanı Kadir Topbaş’ın hayatını kaybettiğini öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim." açıklamasını yaptı.

Dr. Fahrettin Koca :" Ölüm bir köprüdür, dostu dosta götürür. Ömrü millete hizmet ve insan yetiştirmekle, dost biriktirmekle geçen alçak gönüllü, fedakar Kadir abimizbugün hakka yürüdü. mekanı cennet, makam ali olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise : " İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 17:14