Justin Timberlake Britney Spears’dan 20 Yıl Sonra Özür Diledi!

Britney Spears kariyer hayatı boyunca sürekli inişli çıkışlı bir yaşam sürdürdü. Son günlerde hakkında çıkan belgeselle tekrar gündeme oturdu. Eski sevgilisi Justin Timberlake 20 yıl aranın ardından Britney Spears'dan zamanında yaptığı şeyler için özür diledi.

İki çocuk annesi olan 39 yaşındaki Britney Spears’ın hayatı Framing Britney Spears adlı belgesel ile ele alındı. Bu belgeselin yayınlanmasının ardından Britney Spears’ın gençlik dönemlerindeki sevgilisi Justin Timberlake zamanında yaptığı şeyler için özrünü sosyal medya üzerinden iletti. 20 yıllık suskunluğun ardından dilediği özür sosyal medyada çok konuşuldu.

Timberlake özür metnine; mesajları, yorumları ve pek çok şey gördüğünü ve açıklama yapmak istediğini söyleyerek başladı. Geçmişte sergilediği davranışlarının sorunlara yol açmasından dolayı çok pişman olduğunu ve bu nedenle Britney Spears’dan çok özür dilediğini belirtti. İşte Timberlake’in özür mesajı...

“Mesajları, yorumları ve birçok şeyi gördüm ve açıklama yapmak istedim. Sergilediğim davranışların sorunlara yol açtığı dönem için pişmanım. Doğru olan şeyi yaparak konuşmadığım için üzgünüm. O anlarda yetersiz kaldığımın ve pek çok insanın bundan faydalandığının farkındayım. Britney Spears ve Janet Jackson’dan özellikle özür diliyorum. Her ikisi de değer verdiğim ve saygı duyduğum kadınlar. Çuvalladığımı biliyorum”

HEP AYNI ŞEYİ YAPIYOR

Geçtiğimiz senelerde Justin Timberlake, şu anki eşi Jessica Biel’den de adı aldatma söylediklerine karıştığı için sosyal medya üzerinden özür dilemişti. Bu olayda 2019 yılında Palmer adlı yapımda Alisha Wainwright ile rol alıyordu. Justin, Jessica ile evli olduğu halde Alisha ile bir barda el ele görüntülenmişti. Ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak karısından özür dilemişti. Dilediği özürde rol arkadaşı ile arasında hiçbir şey olmadığını sadece o gece çok fazla sarhoş olduğunu belirtti. Sergilediği davranış için özür dileyen Timberlake “Harika karımdan ve ailemden onları böyle utanç verici bir duruma düşürdüm için özür dilerim.” demişti.