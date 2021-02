Justin Bieber'dan albüm paylaşımı!

Kanadalı genç pop yıldızı Justin Bieber'dan hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Sosyal medya hesabından müjdeli haberi paylaşan Bieber, yeni albümü Justice'in tanıtımını yaptı. Gezegeni "beli bükülmüş" olarak niteleyen genç yıldız, kötülükle dolu dünyada herkesin adalet ve iyilik için yanıp tutuştuğunu belirtti. Tanıttığı yeni albümünü amacının insanlara umut aşılamak olduğunu kaydeden Bieber, kötü şeyler yaşayan insanları teselli etmek istediğini vurguladı. Bieber, bu şarkılar sayesinde nsanların daha az yalnız hissedeceğini umduğunu aktardı.

Justin Bieber'in adalet arayışı!

Adalet yoksunluğu ve acıların insanları çaresiz kılabileceğini ifade eden genç sanatçı, müzik sayesinde bu insanların yalnız olmadığını hatırladıklarını ifade etti. Müzik yaparak insanların birbirlerine görünmez yollarla bağlandığını düşünse de adaletsizliğin sadece müzik yaparak çözülemeyeceğini belirten Bieber, herkesin kendi yeteneklerini insanlığın faydası için kullanmasını istediğini aktardı. Kendi payına düşen küçük katkıyı müziğiyle sunduğunu belirten Bieber, insanları adaletin ne olduğuyla ilgili düşüncelere yönlendirmek istediğini vurguladı.

Albüm 19 Mart'ta piyasaya çıkıyor!

Bieber, son olarak 2020 yılının Şubat ayında "Changes" adlı albümünü çıkarmıştı. Geçen yıl Eylül ayında "Holy" adlı şarkı için Chance the Rapper ile düet yapan Kanadalı popçu, "Lonely" ve "Anyone" adlı şarkılarını da yeni albüme koyacak. 19 Mart'ta piyasaya sunulacak albüm, Justin Bieber hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. Justin Bieber, Changes adlı şarkıyla birlikte 14 Mart'ta gerçekleşecek 2021 Grammy Ödülleri'nde "En İyi Pop Vokal Albümü" adaylığını kaptı.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021, 16:53