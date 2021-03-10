Justice League: The Snyder Cut'ı yanlışlıkla paylaştılar!

2017 yılında gösterime giren ve yönetmenlik koltuğunda Zack Snyder'in oturduğu Justice League filmi izleyenlerde hayal kırıklığına neden olmuştu. Büyük beklentiyle sinemaya giden seyirciler, umduklarını bulamamış ve filme olumsuz puanlar vermişti. Filmin beklenen seviyesinin altında kalması, ailevi sorunlar nedeniyle filmi yarıda bırakarak setten ayrılan deneyimli yönetmen Zack Snyder'in yokluğuna bağlanmıştı.

Filmi kafasındaki hale çevirmek isteyen yönetmen Zack Snyder yıllar sonra projeye geri döndü ve filmin izleyenleri tatmin edecek bir hale gelmesi için ek sahneler çekti. Yeniden hazırlanan filmin "Justice League: The Snyder Cut" ismiyle yayınlanacağı belirtildi. HBO Max kanalında 18 Mart'ta yayınlanacağı duyurulan filmle ilgili heyecanlı bekleyiş başladı. Ancak gerçekleşen bir sızıntı nedeniyle spoiler (filme ilgili ayrıntılar) yemek isteyemeyen izleyiciler hayal kırıklığına uğradı.

Justice League: The Snyder Cut 18 Mart'ta tekrar yayınlanacak

HBO Max'ın kütüphanesine giren kullanıcılar, çizgi film Tom ve Jerry'yi izlemek için "HBO Max: Tom ve Jerry" içeriğine girince karşılarında "Justice League: The Snyder Cut" filmini buldular. Normal şartlarda 18 Mart'ta yayınlanacak flmin bir kısmını izleyen kişiler, sahneleri sosyal medyada anlatınca birçok kişinin keyfi kaçtı. Hatanın anlaşılması üzerine HBO Max içeriği yayından kaldırdı. Filmi yayından kaldırmakta geç kalan HBO Max eleştirilerin odağına yerleşti. Filmin bilinçli olarak mı sızdırıldığı yoksa bir hata sonucu mu paylaşıldığı konusunda tartışmalar yaşandı.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021, 21:28