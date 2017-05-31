Joe Lewis 150 Milyon Dolarlı Yatı İle Bodrum'da

İNGİLTERE Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur'un patronu olan, aynı zamanda ülkenin 5'inci zengini olarak bilinen Joe Lewis, ailesiyle birlikte 150 milyon dolarlık 'Aviva' adlı yatıyla Bodrum koylarındaki tatilini sürdürüyor.



Tottenham Hotspur'un eş başkanlığını yapan, İngiltere'nin en zengin 5'inci kişisi 77 yaşındaki milyarder Joe Lewis, kızı Vivienne Lewis ve torunları ile birlikte geçen pazar günü öğleden sonra özel jetle Milas- Bodrum Havalimanı'na geldi. Havalimanından VIP araçlarla Milas'ın Güllük Mahallesi'ndeki marinada kendisini bekleyen küçük motor yata binen Lewis ailesi, Güllük Körfezinde sahilden bir mil açıkta demirli bulunan 100 metre uzunluğunda 150 milyon dolar değerindeki, süper lüks yat 'Aviva'ya geçti. Bölgedeki kKoyları gezen aile, Bodrum tatilini sürdürüyor.



YAT İLGİ ÇEKİYOR



Sırasıyla Yalıkavak, Göltürkbükü, Cennetkoy, Çata Ada, Tavşanburnu ve Mazı koylarını gezen Lewis ailesi, dün akşam Bodrum Kalesi açıklarına demirledi. Sahilden yarım mil açıkta demirleyen ultra lüks yat, ilgi çekti. Yatı görmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Bodrum Kalesi yanındaki mendirek ve iskeleye akın etti. Yatı arkasına alanlar, özçekim yaptı. Ünlü milyarder ve yakınları ise havanın kötü olması nedeniyle gündüz saatlerini dinlenerek geçirdi. Akşam saatlerinde Bodrum Limanı'na yürüyüş için çıkan Lewis ve yakınlarının bir hediyelik eşya dükkanından alışveriş yaptığı, yarım saat sonra yata döndüğü öğrenildi. Bodrum'un koylarına hayran kalan Lewis'in bu sabahtan itibaren tatilini Gökova'daki cennet Kisebükü Koyu'nda geçirmeye devam ettiği ardından Rodos Adası'na geçeceği belirtildi.