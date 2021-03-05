Joaquin Phoenix şimdi de Napolyon olacak!

Son olarak Joker karakteriyle karşımıza çıkan oyuncu Joaquin Phoenix, şimdi de ünlü tarihi karakter Fransız lider Napoleon Bonaparte'ı canlandıracak. "Gladayatör", "Joker", "The Master", "Sisters Brothers", "The Village" ve "Hiçbir Zaman Burada Değildin" filmlerindeki başarılı performanslarıyla son zamanların en popüler aktörlerinden birine dönüşen Joaquin Phoenix, 19. yüzyılda fırtınalar estiren Napolyon'un hayatının anlatılacağı "Kitbag" filmi için kameraların karşısına geçecek.

Filmin yönetmeni Ridlet Scott olacak!

Batman'in azılı düşmanı olan DC Comics karakteri Joker'e hayat veren ve bu filmde canlandırdığı Arthur Fleck karakteriyle "en iyi erkek oyuncu" dalında Oscar ödülünü kazanan Phoenix'in yeni performansı merak ediliyor. Daha önce Gladyatör filminde de beraber çalıştığı oyuncuyla yeniden buluşan deneyimli yönetmen Ridley Scott'ın bu filmin yönetmenliğini üstleneceği aktarıldı. Filmin, Apple orijinal yapımı olacağı ifade edildi.

Öte yandan filmde rol alması için Killing Eve dizisinin yıldızı Jodie Comer ile görüşmeler yapıldığı aktarıldı. Jodie Comer'ın filmde Napolyon’un karısı Josephine karakterini canlandıracağı belirtildi. Usta yönetmen Ridley Scott'ın 27 yaşındaki Jodie Comer ile daha önce "The Last Duel" filminde çalıştığı ve oyuncunun performansına hayran kaldığı vurgulandı.

Napolyon, Avrupa'yı kırıp geçirmişti!

1804'den 1814 yılına kadar Fransa'nın imparatoru olan Napolyon Bonaparte tarihin gördüğü en ünlü savaş dehalarından biriydi. 19'uncu yüzyılın ilk yarısına damga vuran Napolyon, Avrupa kıtasını büyük bir savaşın içine sokmuştu. Fransız ordusuna komutanlık yapan ve Avrupa'yı kırıp geçiren Napolyon, Rusya'nın içlerine kadar girse de kış koşulları nedeniyle gerilemek zorunda kaldı. Waterloo savaşında yenilen Napolyon ülkesini felaketin eşiğine getirdi. Tutuklanarak Elba Adası'ndaki bir hapishaneye gönderilen Napolyon, daha sonra Saint Helena'ya sürüldü ve 1821 yılında 51 yaşındayken öldü.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 12:14