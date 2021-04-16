Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez Aşkı Bitti! 4 Yıllık İlişki Sona Erdi

Ünlü çift Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez’in 2017 yılından beri aşk yaşadığı biliniyordu. 2 yıl önce nişanlandıklarını duyuran çift evliliklerinin ise pandemi süreci sebebiyle ertelenmişti. Ancak edinilen son bilgilere göre ikili anlaşarak ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.

Magazin dünyasının gözde çifti olan ve tüm dünya gündeminde yer alan ünlü çift, ortak bir açıklama yaptı ve ilişkilerine son verdiklerini duyurdu. Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez çifti, arkadaş kalmanın ikisi için de daha iyi olduğunu hayranlarına duyurdu ancak birlikte çalışmaya ve ortak işlerinde birbirlerine destek olmaya devam edeceklerini bildirdi. Bunun yanı sıra, birbirlerine ve çocuklarına en iyisini dilediklerini açıkladı.

Gözde çift hakkında bir süredir ayrılık iddiaları gündeme geliyordu. Geçtiğimiz ayda “bazı şeyleri çözmeye çalışıyoruz” şeklinde açıklamalar yapan Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez daha sonra Dominik Cumhuriyeti'nde tatil yapmış ve ilişkileri hakkında ortaya atılan iddiaları bu şekilde çürütmüştü.

Jennifer Lopez'in 4 yıldır aşk yaşadığı isim Alex Rodriguez hakkında bir ihanet iddiası ortaya atılmış ve reality show yıldızı Madison LeCroy ile ilişkisi olduğu öne sürülmüştü. Bu konu hakkında LeCroy ise aralarında fiziksel bir şey yaşanmadığını ve sadece sosyal medya üzerinden yazıştıklarını dile getirmişti.

Ünlü çift Lopez ve Rodriguez çifti evlilik konusunda ise hayranlarını şaşırtan bir karar vermiş ve Lopez geçtiğimiz sene Aralık ayında nişanlısı ile birlikte nikahsız bu şekilde yaşamayı düşündüklerini açıklamıştı. Ünlü şarkıcı “bekleyip göreceğiz, bir acelemiz yok, her şey yolunda ve her şey doğru zamanda olacaktır.” şeklinde açıklamalarda bulunmuş ve ikisinin de daha önce evlendiğini belirtmişti.

Jennifer Lopez daha önce 3 kez nikah masasına oturmuştu ve ilk evliliğine 1997 yılında yapmıştı. 3. ve son evliliğini ise 2004 ile 2014 yılları arasında yapan Jennifer Lopez, kendisi gibi şarkıcı olan Mark Anthony ile evlenmişti ve çiftin bu evlilikten meydana gelen ikiz çocukları olmuştu.

Lopez’in ilişkilerini sonlandırdığı nişanlısı Alex Rodriguez ise daha önce Cameron Diaz ve Madonna gibi isimlerle ilişki yaşayıp magazin dünyasında yer tutmuştu. Aynı zamanda Rodriguez’in 2002 yılında bir evlilik de yaptığı biliniyordu.