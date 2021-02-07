Jennifer Aniston ve Brad Pitt Barıştı Mı? Jennifer’ın Paylaştığı Fotoğraf Olay Oldu!

2005 yılında boşanan Brad Pitt ve Jennifer Aniston çiftinin “barıştı” haberleri son zamanlarda magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Brad Pitt Jennifer Aniston’ı Angelina Jolie ile aldattığı için boşanmışlardı. Daha sonra ikisi de başka insanlarla evlenmişti. Geçtiğimiz yıllarda Brad Pitt ve Jennifer Aniston başkaları ile yaptıkları evlilikleri bitirmişti. Bu sene SAG ödül gecesinde birbirileri ile olan samimiyetleri barışacakları iddialarını güçlendirmişti.

Jennifer ve Brad barışacakları iddiasını yalanlıyordu fakat çeşitli projeler nedeniyle sık sık bir araya gelmeleri ve birbirlerine olan yaklaşımları bu iddiaların ortaya atılmasına sebep oldu. Geçtiğimiz günlerde Jennifer Aniston tarafından paylaşılan bir görsel Brad Pitt ile barıştı iddialarına daha da güçlendirdi. Jennifer'ın paylaştığı fotoğraf, köpeği Clyde’ın da bulunduğu bir selfieydi. Ancak bu fotoğrafta dikkat çeken başka bir ayrıntı vardı. Arka planda kanepede yatan bir erkek yüzü olmadan görünüyordu. Buradaki erkeğin Brad Pitt olduğu düşünüldü. Hem fotoğraftaki kişinin fiziğinin hem de giyim tarzının Brad Pitt'e çok benzemesinden dolayı böyle bir iddia ortaya atıldı. Magazin severler bu kişinin Brad Pitt olup olmadığını anlamak için fotoğrafları karşılaştırdı ve sosyal medyada çeşitli anketler hazırladı.

Bir magazin sayfası Jennifer Aniston'ın paylaşımını hikayesini ekleyerek “Bu kişinin Brad Pitt olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuyla bir anket düzenledi. Ankete katılan kişilerin %51’i kişinin Brad Pitt olduğunu savunurken yüzde 49’u da o kişinin Brad olduğunu düşündü.

BRAD PİTT'İN ANNESİ JENNİFER VE BRAD’İN BARIŞMASINI İSTİYOR

ABD’de yayınlanan iddialara göre Brad Pitt’in annesi Jane Pitt, Brad’in Jennifer Aniston ile tekrar evlenmesini istiyor. Brad ve Jennifer çifti 1998 yılında tanışmış 1 yıl nişanlı kalmış ve ardından 2000 yılında evlenmişti. Daha sonra Brad Pitt’in, oynadığı filmdeki rol arkadaşı Angelina Jolie ile Jennifer Aniston’ı aldatması ile birlikte evlilikleri son bulmuştu. Brad Pitt’in annesinin Angelina Jolie ile arasının iyi olmadığını ve en çok eski gelini Jennifer Aniston sevdiği iddia ediliyordu. Hatta Jane Pitt, Brad Pitt’i Jennifer’la barışması için ikna etmeye çalıştığı öne sürülmüştü.