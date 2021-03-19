Jason Statham paylaştı, Ezgi Mola yorum yağdırdı!

Çekimleri yaklaşık 2 aydır Antalya'da devam eden Five Eyes (Beş Göz) filminin kadrosunda Jason Statham, Hugh Grant ve Aubrey Plaza gibi ünlü isimler yer alıyor. 2022 yılında vizyona girmesi beklenen filmin yönetmenlik koltuğunda ise usta yönetmen Guy Ritchie oturuyor. Önceki günlerde yaptığı paylaşımda Türkiye'ye adeta aşık olduğunu açıklayan ünlü yönetmen, burada daha çok film çekmek istediğini söyledi. Türkiye'nin kadim kültürlere ev sahipliği yapan modern bir ülke olduğunu kaydeden Ritchie, eşi ve çocuklarının da buradan ayrılmak istemediğini aktardı.

"Çekim olmayan günlerde Antalya'yı geziyor"

Usta yönetmen Guy Ritchie'nin ardından filmin başrollerinden olan ünlü oyuncu Jason Statham da sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı. Çekim yapılmayan günlerde Antalya'yı gezen 53 yaşındaki Statham, son olarak milattan önce 10. yüzyılda Akalar tarafından kurulan Aspendos Antik Kenti'ne ziyarette bulundu.

M.S 160-180 tarihleri arasında Romalı iki kardeş tarafından yapılan Aspendos Antik Tiyatrosu'nda çektirdiği fotoğrafları Instagram'a yükleyen ünlü İngiliz oyuncunun paylaşımlarına 1 milyondan fazla beğeni geldi.

Ezgi Mola, Jason Statham'ın peşine düştü!

Aksiyon filmleriyle tanıdığımız Jason Statham'ın paylaşımlarına ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan gelen yorumlar ise sosyal medyanın diline düştü. Statham'ın bir fotoğrafına "Bunu sana yazdığımı bilmezsin. Bir yabancı şarkı gibi dinlersin. Benim için önce Allah, sonra sensin... Bir tek dileğim var..." şeklinde bir yorum yazan Ezgi Mola, bir başka fotoğrafa ise, "Sanki ben hiç tanımadım seni yaşayana kadar..." yorumunu düştü. Ünlü İngiliz oyuncunun fotoğraflarına dadanan Ezgi Mola'nın bir diğer yorumu ise "Ben düşerken yükseklerden uçurumlara..." oldu. Ezgi Mola'nın yorumları Twitter'da gündeme taşındı.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 14:32