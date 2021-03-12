Jason Statham'dan Hollywood yıldızlarına Türkiye çağrısı!

Son aksiyon filmi "Five Eyes"in çekimleri sebebiyle Antalya'ya gelen dünyaca ünlü aktör Jason Statham, Türkiye'den ayrılmadan birkaç saat önce, konakladığı otelin yönetim kurulu başkanlığını yapan Ali Şafak Öztürk'le buluştu.

"Türk insanı ve Türkiye beni çok etkiledi"

Ali Şafak Öztürk'le yaptığı görüşmede Türkiye ile ilgili duygularını dile getiren İngiliz aktör Jason Statham, Türkiye'yi çok beğendiğini ve çok sevdiğini, Türkiye'nin inanılmaz güzelliklere sahip bir ülke olduğunu, Türk kültürünün, Türk misafirperverliğinin kendisini çok etkilediğini ve hiçbir zaman unutmayacağını ifade etti.

Antalya'nın kendisini çok etkilediğini ve en kısa zamanda ailesiyle beraber Antalya'ya tatile geleceğini de kaydeden ünlü aksiyon oyuncusu Statham, Hollywood'daki sanatçı arkadaşlarına da Türkiye'den ve Antalya'dan bahsedeceğini, arkadaşlarından da kendisi gibi filmlerini Türkiye'de çekmelerini isteyeceğini vurgulayarak, 2 ay boyunca kaldığı Türkiye'nin kendisinde büyük etki yarattığını, Türk insanının da kendisini çok etkilediğini ifade etti.

Ali Şafak Öztürk ise Jason Statham'ı 2 ay süreyle misafir etmekten ötürü çok mutlu olduklarını, kendisini bir sonraki sefer ailesiyle birlikte tatile davet ettiklerini söyledi.

1.8 milyar liralık film platosu

Jason Statham'ı keşfeden ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin İngiliz aktör Jason Statham'la birlikte oynadığı "Five Eyes" sinema filminin çekimlerine, 21 Ocak 2021 tarihinde Antalya'da start verildi. 1.8 milyar liraya inşa edilen dev film platosuna dönüşen Expo sahasında başlatılan çekimler, Cumhuriyet Meydanı ile tarihî semt Kaleiçi'nde sürdü.