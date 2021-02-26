Jane Fonda: Zamanımı çöpe atmışım!

Kariyerinde "Atları da Vururlar", "Altın Göl", "Barbarella", "Eve Dönüş", "Kanunsuz Silahşör" ve "Julia" gibi önemli filmlerde boy gösteren Jane Fonda hayatıyla ilgili yeni bir karar aldığını söyledi. Yıllar içinde bir ikona dönüşen Fonda, saçlarını boyatmaktan vazgeçtiğini ve doğla beyaz halleriyle saçlarının artık çok daha hoş göründüğünü kaydetti. Oscar Ödül Töreni'ne de doğal beyaz saçlarıyla çıktığını hatırlatan ünlü aktris, saçlarının durumuyla ilgili merak edilenleri anlattı.

"Boyasız hali çok daha güzel"

Ünlü komedyen Ellen DeGeneres'in şovuna canlı bağlantıyla katılan Jane Fonda, son zamanlarda aldığı kararlar hakkında önemli bilgiler verdi. Saçlarının boyasız ve doğal halini çok beğendiğini aktaran Fonda, saç boyamakla geçen yıllarının heba olduğunu söyledi. Saçlarıyla uğraşarak değerli zamanını çöpe attığını dile getiren 83 yaşıdaki ünlü oyuncu, saçlarını kimyasallardan kurtarmak için geç de olsa doğru bir karar aldığını belirtti. Budan sonra kıyafet almayacağını vurgulayan Fonda, bunun kendisine artık bir zaman kaybı olarak gözüktüğünü söyledi.

Estetiklere, boyalara ve her türlü kimyasala son!

Kendini beğenmediğini söylemenin samimiyetsiz bir cevap olacağını kaydeden Fonda, bundan sonra estetiklere, boyalara ve her türlü kimyasala savaş açacağını aktardı. Kendisini olduğu gibi kabullenip bıçak altına yatmayacağını vurgulayan Fonda, sosyal medyay yüklediği fotoğraflarla daha şeffaf ve gerçekçi görünmek istediğini sözlerine ekledi. Öte yandan koronavirüs aşısını da yaptırdığını kaydeden ünlü oyuncu, aşının herhangi bir yan etkisiyle karşılaşmadığını ifade etti.

Önceki yıl ABD Kongre Binası'nın önünde iklim değişikliği eylemlerine katılan Jane Fonda'nın elleri kelepçeli görüntüsü dikkat çekmişti. 18 yaşındaki aktivist Greta Thunberg'in bir sözüne atıfta bulunan Fonda, "iklim konusunda evimizde yangın varmış gibi davranmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021, 14:35