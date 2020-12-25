İyi Aile Babası Dizisinin Senaristi Değişti Birol Güven Geldi!

Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal gibi usta isimlerin yer aldığı İyi Aile Babası dizisinden beklenen hamle geldi. Dizide çok iyi bir kadro olmasına rağmen esprilerin çok düşük olması eleştiri almıştı. Yapımcı seslere kulak astı ve senaristi değiştiridi. İyi Aile Babası dizisinin yeni senaristi Birol Güven oldu.

Kanal D'de Perşembe akşamları ekrana gelen İyi Aile Babası dizisi reytinglerde de sosyal medyada da dibe vurmuştu. Dizi komedi bekleyenleri heyecanlandırmıştı. Ancak esprilerin o kadar vasat olması hayal kırıklığıyaşatmıştı. Nihayet senarist değişti. Ancak yerine gelen Birol Güven'in de son zamanlarda da karnesi pek iyi değil.

İyi Aile Babası dizisi kadrosunda önemli oyuncular olmasına karşın hayal kırıklığı yaratmıştı. Türk seyircisini dramdan ayırmak zaten zorken, İyi Aile Babası senaryonun kötülüğü nedeniyle kendine özgü seyircisini dahi oluşturamamıştı. Nihayet bir hamle geldi. İyi Aile Babası senaristi Erdal Şahin'in yerine Birol Güven geldi.

Ekranlarda bir komedi dizisine yer vermek isteyen ancak reytingleri daha çok önemseyen Kanal D daha önce oldukça kaliteli esprilerin ve farklı tarzların olmasına karşın Afili Aşk ve Çatı Katı Aşk dizisini bitirmişti. Kanal D nedense İyi Aile Babası dizisine şans vermeye karar verdi ve dizinin senaristini değiştirdi. İlerleyen bölümler Birol Güven imzalı bir İyi Aile Babası ekranlara gelecek.