Itır Esen'ın tacı geri mi alındı? Miss Turkey 2017 güzeli Itır Esen'in tacı geri alındı

Miss Turkey 2017 organizasyon yetkilileri, Miss Turkey World güzeli seçilen Itır Esen’in tacını geri aldı. Esen’in tacının, sosyal medya paylaşımları arasında görülen bir tweet’i nedeniyle alındığı açıklandı.

Söz konusu tweetin, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde attığı tweet olduğu sanılıyor.

ITIR ESEN KİMDİR?

Yeşilçam oyuncusu Itır Esen'in yeğeni ve Seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in torunu olan Itır Esen, 1999 yılında doğdu.



İstanbul Üniversitesi, H.A.Yücel Eğitim Fak. İngilizce öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi olan Itır Esen, ünlü isimlerin tasarımlarında modellik yaptı. Üç yıldır podyumlarda boy gösteren Itır Esen, bugüne kadar Zeynep Tosun, Özgür Masur, Meltem Özbek, Çiğdem Akın, Zeynep Erdoğan gibi ünlü modacıların defilelerinde görev aldı.